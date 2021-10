Elodie senza freni su Maria De Filippi | Finalmente tutta verità sulla conduttrice

By

Elodie a ruota libera su Maria De Filippi. Ecco la confessione della cantante che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Sapete che cosa pensa Elodie di Maria De Filippi? Rimarrete a bocca aperta.

Elodie senza freni su Maria De Filippi

Elodie è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano insieme ad Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Anche lei è uno dei talenti scoperti da Maria De Filippi che si è fatta conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione al noto talent Amici.

Elodie è nata nel 1990 a Roma da una famiglia molto umile. Il padre è un operatore di un’emittente locale mentre la mamma un’ex modella di origini creole. Come la madre inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo buttandosi a capofitto nella moda per poi rendersi conto che in realtà è la musica la sua strada.

Dopo un primo rifiuto a X- Factor, la cantante ha preso parte ai casting di Amici entrando nella scuola più amata d’Italia. Ad Amici è arrivata in finale classificandosi seconda. Nonostante non abbia alzato la coppa dei campioni, è riuscita comunque a farsi spazio in questo mondo a volte così complicato.

Nel 2009 riprova ad entrare ad X- Factor e ci riesce prendendosi la sua rivincita. Da quel momento la sua carriera è tutta in discesa. Elodie ha sfornato brani di successo uno dopo l’altro come Amore avrai e Nero Bali che è stato il tormentone estivo del 2018.

Nel 2019 ha duettato con Stash e i The Kolors con il brano Pensare male e con Marracash, allora suo fidanzato, nel brano Margarita. Elodie in una recente intervista rilasciata a Francesca Fialdini, Da noi…a ruota libera, ha parlato di Maria De Filippi e ha fatto delle confessioni inaspettate. Vediamo che cosa ha raccontato la cantante.

La confessione inattesa della cantante

Elodie si è confessata su Maria De Filippi in un’intervista rilasciata Da noi…a ruota libera a Francesca Fialdini. L’ex allieva di Amici ha parlato della sua vita privata raccontando anche il suo rapporto con la moglie di Maurizio Costanzo. Che cosa ha detto sulla conduttrice di Amici? Le parole di Elodie hanno lasciato tutti a bocca aperta.

La giovane cantante ha affermato che la De Filippi è la donna migliore che abbia incontrato nel suo percorso di vita. Ha dichiarato che Maria è una grande osservatrice che dà la possibilità di compiere scelte libere senza mai intromettersi ma solo consigliando e donando spunti di riflessione.

LEGGI ANCHE—> Elodie, è davvero finita con Marracash? | Lei avvistata con un altro

LEGGI ANCHE—> Elodie, due programmi tv Mediaset litigano per averla come conduttrice: la svolta

Elodie ha confessato che la conduttrice si è comportata con lei spesso da madre, consigliandola e supportandola sempre. Grazie a lei, ha imparato regole di vita, talvolta molto severe, ma che l’hanno aiutata a diventare una persona e un’artista migliore. Elodie ha ringraziato poi pubblicamente la De Filippi per averle dato l’opportunità di entrare nel mondo della musica. Le parole che ha espresso per lei sono davvero dolcissime.