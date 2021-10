Sono stati giorni entusiasmanti per Elisabetta Gregoraci che, nelle ultime ore, è stata con la dolce compagnia della sorella Marzia.

Marzia Gregoraci e la sua famosa sorella Elisabetta hanno trascorso un weekend all’insegna del divertimento a Montecarlo, tutto documentato sui social.

Elisabetta Gregoraci: una vita sotto i riflettori

La show girl calabrese Elisabetta Gregoraci è una presenza (più o meno) costante del piccolo schermo italiano dalla fine degli anni Novanta. La sua simpatia unica ha fatto sì che diventasse parecchio amata dal grande pubblico. La consacrazione definitiva è arrivata l’anno scorso con la partecipazione della subrette al Grande Fratello Vip.

Una donna sotto i riflettori anche perché, Elisabetta Gregoraci ha fatto e fa spesso parlare della sua vita privata. E’ stata, infatti, la moglie di un italiano molto influente ma, soprattutto, più grande di lei di diversi anni: Flavio Briatore.

Anche questa volta, la sua vita privata è andata sotto i riflettori, per via di una serata-evento che lei stessa ha scelto di rendere pubblica attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. La sera di sabato 23 ottobre, e non solo, la show girl era in dolce compagnia: quella della sorella. Le due, infatti, sono state insieme a Montecarlo per una reunion di famiglia, compresi nipotini, Gabriel e Ginevra e Nathan Falco.

La foto su Instagram

Una didascalia semplice eppure piena di amore. Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una foto con la sorella Marzia sul suo seguitissimo profilo Instagram. Sister, così recita la didascalia. La pioggia di commenti è stata immancabile e pieni di affetto e stima per le due sorelle.

Le due appaiono elegantissime, sorridenti ma anche molto somiglianti. Qualche fan le ha definite come magia pura, in grado di fare un gioco di squadra come soltanto le sorelle sanno fare.

Non è mancata la replica di Marzia Gregoraci che, a sua volta, sul suo profilo Instagram ha condiviso la stessa foto con la stessa didascalia. Marzia è più piccola di Elisabetta di 2 anni, sono molto legate e si sostengono l’un l’altra, senza mai scontrarsi anche se vivono in due posti diversi. Marzia, infatti, ha deciso di rimanere a Soverato, il loro paese d’origine, Elisabetta Gregoraci, invece, vive a Montecarlo.

Nel 2008 arrivò l’unica esperienza televisiva di Marzia, quando al TG4 di Emilio Fede, faceva la meteorina. Ora è lontana dal mondo dello spettacolo e si gode famiglia e figli, scappando ogni volta che può dalla sorella e dal nipote.