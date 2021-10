Claudio Bisio, l’addio a Italia’s Got Talent | Dopo anni l’inaspettato retroscena

Claudio Bisio lascerà il suo posto ad Italia’s Got Talent a Joe Bastianich, uno dei volti più amati di Master Chef.

Dopo il successo dell’edizione del 2019 di Italia’s Got Talent, tutti pensavano ad una conferma della giuria e così è stato ad eccezione di Claudio Bisio. Il presentatore, infatti, dopo 4 anni alla guida del talent di Tv8 ha deciso di lasciare lo show. Nonostante ormai sia passato qualche anno le cause sono ancora tutte da svelare. Per alcuni, in realtà, non ci sarebbe alcun mistero, Italia’s Got Talent, infatti, è solito cambiare i suoi giudici ogni paio d’anni.

Claudio Bisio ha lasciato il suo posto alla giuria dopo 4 anni

Per farvi un esempio, nella scorsa stagione erano presenti nel programma anche Luciana Litizzetto e Nina Zilla, entrambe poi sostituite rispettivamente da Federica Pellegrini e Mara Maionchi. Al posto di Claudio Bisio, quindi, ci sarà Joe Bastianich già amato per le sue performance a Master Chef. Attualmente, quindi, l’unico a poter vantare la partecipazione come giudice in ogni edizione del programma è l’ex stella del web Frank Matano.

Alla conduzione, invece, per il quarto anno di fila ci sarà Ludovica Comello. Nessuna novità anche per quanto riguarda il format dello show. Come ogni anno, infatti, i concorrenti dovranno eseguire la loro performance mostrando il loro personale talento in soli cento secondi. Ma non è tutto, infatti, in caso lo spettacolo non sarà gradito ai giudici, quest’ultimi, mediante l’uso di un buzz, potranno far finire anzitempo la prova.

L’attore ritornerà alla conduzione di Zelig

Se la prestazione giungerà al termine, quindi, i giudici dovranno valutare con un semplice sì o no. Per andare avanti, quindi, il concorrente dovrà ottenere almeno 3 voti positivi, un’impresa non proprio semplicissima se si pensa che uno dei giudici sarà, come detto, Bastainich, noto per la sua severità. Durante tutte le audizioni, inoltre, a turno, i giudici potranno suonare il “golden buzzer“, ossia uno speciale gong che darà l’accesso alle finali al concorrente selezionato.

Tornando a Claudio Bisio, l’uomo ha deciso di tornare alle sue “origini” andando a coprire nuovamente il ruolo di conduttore dello show di comicità Zelig. Con lui ci sarà un altro volto noto del programma ossia Vanessa Incontrada. L’attore, inoltre, questo dicembre sarà presente anche al cinema con la pellicola “Mollo tutto e apro un chiringuito“.