Albano, vive come un miliardario: avete mai visto la sua stupefacente casa?

Avete mai visto la casa di Albano? È davvero una reggia incantata. Rimarrete a bocca aperta.

Albano ha una casa da sogno. La sua tenuta è bellissima, quasi da favola.

La favolosa casa di Albano

Albano è sicuramente una delle voci più belle che il panorama musicale italiano abbia mai conosciuto e ascoltato. I suoi brani cantati con l’ex moglie Romina Power hanno fatto sognare generazioni intere.

Dopo una separazione coniugale e 16 anni di lontananza e silenzio tra di loro, Romina e Albano hanno ripreso il loro sodalizio professionale e ancora oggi portano in giro per il mondo le canzoni che li hanno resi celebri.

Da tanto tempo Albano ha una nuova vita ed è felice accanto a Loredana Lecciso che gli ha dato altri due figli, Jasmine e Albano junior detto Bido. Proprio con loro, Albano vive in una splendida dimora. Avete mai visto la sua casa? È davvero da sogno.

Il favoloso castello del cantante

Dopo la separazione dalla cantante americana, l’artista si è legato sentimentalmente alla showgirl pugliese Loredana Lecciso che gli ha dato altri due figli, Jamine e Bido. La famiglia vive oggi felice in una dimora che sembra un castello da favola.

La tenuta a Cellino San Marco è aperta al pubblico ma ci sono degli angoli che restano assolutamente privati e inaccessibili. La casa di Albano si estende su molti ettari di terreno circondati da frutteti e ulivi.

La bellissima abitazione del cantante si trova a due passi da Carrisiland, il parco di divertimenti fondato dal fratello del cantante, Franco Carrisi. All’interno di ettari di vigneti, frutteti e coltivazioni si trova la lussuosa villa dove il cantautore trascorre le sue giornate in compagnia dei figli, della Lecciso e degli amici più cari.

Il cantante pugliese adora cucinare e spesso si diletta ai fornelli nella sua fantastica cucina fatta in legno con pareti di pietra a vista.

L’ambiente è molto rustico e casalingo. È una delle zone preferite del cantante insieme al living room, cioè il salotto dove c’è un camino centrale molto grande perennemente acceso d’inverno dove il cantante ama sedersi mentre sorseggia un calice del suo delizioso vino.

L’intera stanza è circondata da vetrate che permettono di accedere ad un gigantesco giardino ben curato con tavoli esterni, panchine e alberi da frutto. Sempre in giardino è presente una grandissima piscina e una cantina dove Albano custodisce le botti dei famosi vini che produce.

Non mancano anche le stalle con tanti animali come cavalli e cani che rendono la sua abitazione un vero Eden in terra. Questi ambienti chiaramente sono privati ma i fan del cantante hanno la possibilità di alloggiare all’Hotel Felicità, un albergo che il cantante ha costruito per accogliere i suoi followers.

La struttura è bellissima, con una Spa e una sala ristorante in cui viene servita cucina tradizionale pugliese. Molti sono i personaggi del mondo dello spettacolo che più volte all’anno si recano a far visita al cantante di Cellino San Marco e tra questi c’è Cristiano Malgioglio che è un amico molto intimo di Albano Carrisi.