Silvia Toffanin non è più la prima in casa Berlusconi: è arrivata LEI

Silvia Toffanin, non ha bisogni di presentazioni. Lei è la regina indiscussa del fine settimana di Canale 5. Con la sua eleganza e raffinatezza ha conquistato tutti. Ma lo sapevi che all’interno della sua importante famiglia non è più la sola bellezza? scopriamo chi è arrivata.

Silvia Toffanin ci tiene sempre compagnia con le sue interviste e rubriche interessanti e attuali. Da anni il pubblico la segue appassionatamente da casa e la stima per il suo straordinario stile. Ma ora c’è qualcuno che rischia di rubarle la scena, scopriamo di chi si tratta.

Silvia Toffanin, aria di rivalità?

Impossibile non amarla, Silvia Toffanin è una delle conduttrici più apprezzate di sempre. Grazie alla sua delicatezza ed empatia riesce a far sentire a suo agio i suoi ospiti di Verissimo. Una professionalità fuori dal normale, anche quando accadono degli imprevisti.

Come tutti sappiamo, Silvia è da vent’anni la compagna dell’amministratore delegato del gruppo Mediaset, nonché uno dei figli dell’ex premier di Forza Italia, Pier Silvio Berlusconi. Dal loro amore sono nati due bellissimi bambini, Lorenzo Mattia, nato nel 2010 e Sofia Valentina, che ha visto la luce nel 2015.

I due non sono convolati ancora a nozze e sembra che non ne abbiano alcuna intenzione, nonostante abbiamo costruito una bellissima famiglia e mancherebbe solamente un bel matrimonio.

Ma questa loro decisione di non sposarsi, potrebbe costare molto cara alla Toffanin, perché all’interno della loro famiglia è arrivata una nuova presenza che potrebbe rubarle la scena: scopriamo di chi si tratta.

Chi è la “rivale” della conduttrice di Verissimo?

Come abbiamo detto in precedenza, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non si sono mai sposati. Luigi, il fratello minore del 51enne ha deciso di sposarsi con una donna davvero meravigliosa.

Lei si chiama Federica Fumagalli ed è originaria di Sirone, in provincia di Lecco. Un’altra bellezza naturale ed elegante proprio come Silvia Toffanin. La giovane ha tutte le caratteristiche per prendere il posto di “Lady Berlusconi”.

Luigi e Federica stanno insieme da 8 anni, hanno deciso di fare il grande passo, unendosi in matrimonio. Sulla donna sappiamo che ha 30 anni, ha studiato alla Bocconi e fa l’imprenditrice. Inoltre, ha fondato un’agenzia di comunicazione e viveva con il suo neo marito già da qualche anno nella città di Milano.

Ormai, tutti si domandano come abbia reagito Silvia Toffanin al matrimonio dei due. Sicuramente sarà contenta per i due sposini e magari potrebbe cambiare idea e decidere di fare anche lei il grande passo con Pier Silvio.