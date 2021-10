Alessandro Gassman ha un figlio famoso quanto lui: l’avete già visto in un talent

Avete mai visto il figlio di Alessandro Gassman? È famosissimo e ha partecipato ad un noto talent. Ve lo ricordate?

Alessandro Gassman ha un figlio bellissimo e talentuoso. Lo avete visto in un famoso talent. Ricordate quale? Vi rinfreschiamo la memoria.

Il talentuoso figlio di Alessandro Gassman

Figlio d’arte, Alessandro Gassman, è un famoso attore italiano, tra i più amati del piccolo e del grande schermo. È nato nel 1965 dalla relazione tra il grande Vittorio Gassman e l’attrice francese Juliette Mayniel.

Ha preso parte a pellicole di fama internazionale e a film che sono stati premiati sia in Italia che all’estero. È stato per esempio il protagonista della pellicola Caos calmo per il quale ha vinto il David di Donatello come migliore attore non protagonista ma ha partecipato anche ad altri film come Beata ignoranza e Ritorno al crimine.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandro Gassman è sposato dal 1998 con Sabrina Knaflitz, un’attrice italiana che lo ha reso padre di Leonardo. Proprio l’unico figlio della coppia è oggi famosissimo e ha partecipato ad un noto talent.

Dove abbiamo visto il famoso figlio di Alessandro Gassman

Alessandro Gassman è sposato dal 1998 con l’attrice italiana Sabrina Knaflitz e i due hanno un figlio, Leonardo Gassman. Il giovane proprio come il padre e il nonno è un ragazzo talentuoso che sta cercando di farsi strada nel mondo dello spettacolo per la sua bravura.

Leo ha partecipato ad un famoso talent in cui ha mostrato tutta la sua professionalità. Iniziamo subito col dire che fin da piccolo ha mostrato un grande talento musicale e per questo ha studiato canto e chitarra al conservatorio.

Nel 2018 si è presentato ai provini di X Factor con un suo inedito che ha cantato con la chitarra. Fin dal primo momento il pubblico è impazzito per questo ragazzo dal talento straordinario.

È diventato un concorrente del famoso talent musicale nella categoria Under Uomini sotto la guida di Mara Maionchi. Dopo questa esperienza televisiva è riuscito a partecipare anche a Sanremo Giovani 2020 con il brano Va bene così che gli consentirà di vincere nella categoria nuove proposte.

Dopo la partecipazione a Sanremo, ha pubblicato il suo primo album dal titolo Strike e ha doppiato anche il personaggio di Guy Crood nel film i Croods 2. Siamo sicuri che il giovane proprio come il padre farà tanta strada. I genitori sono orgogliosi di lui e lo sostengono in ogni suo progetto.