Pizza di Cracco fatta in casa: buonissima e ti costa solo 2 euro

Della pizza di Cracco, il famoso chef giudice di Masterchef

si è detto di tutto, da quando la propose nel suo locale in Galleria a Milano.

La pizza di Cracco è un piatto che ha dato creato un po’ i malumori tra i cultori della vera pizza napoletana.

Chi è Carlo Cracco

Il famoso chef Carlo Cracco classe 65, nasce a Vicenza, lo chef fin da adolescente entra nel mondo della cucina frequentando l’istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Recoaro Terme.

Raggiunge la fama a seguito della sua conduzione della celebre trasmissione culinaria MasterChef Italia in cui erano presenti anche Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

Tra le sue apparizioni televisive, oltre ad essere stato per diversi anni tra i giudici di MasterChef Italia, ha condotto Hell’s Kitchen Italia, è apparso a Sanremo ed è stato protagonista del docu-film Cracco Confidential. Cracco è uno dei cuochi più famosi a livello internazionale.

Pizza di Cracco

Ma cosa ha di speciale la pizza di Cracco? Si tratta di una pizza che ricorda poco l’originale pizza margherita ( e non solo per il prezzo troppo elevato), in quanto è frutto di una rivisitazione personale dello chef.

Tuttavia nonostante la “nobile” provenienza a qualcuno non è piaciuta vuoi a causa della mozzarella così poco cotta, o della salsa troppo densa.

Per buona pace di coloro che non possono o non vogliono gustarla a Milano proviamo a fornire la ricetta ( ovviamente con qualche variante, anche perché l’originate è un segreto! ), della pizza del famoso chef.

Ingredienti

300 gr di farina biologica,

180 ml di acqua tiepida,

5 gr di sale,

15 ml di olio extravergine di oliva,

100 gr di lievito madre.

Per farcire la pizza di Cracco

200 gr di mozzarella di bufala,

pomodoro siciliano,

olio extravergine di oliva,

origano.

Preparazione

In una ciotola sciogliete il lievito madre metà dell’acqua, fatene una crema. Unite la farina biologica, il sale e l’olio extravergine e l’acqua restante, miscelate e impastate fino farne un composto omogeneo.

Poiché le farine macinate a pietra sono più grezze, occorre regolare la quantità dell’acqua secondo quanta ne assorbe il vostro impasto.

Finito l’impasto mettete il tutto in una ciotola, coprite e fate lievitare nel forno spento con la luce accesa per 6 ore.

Una volta steso l’impasto con le mani stendete in due teglie rotonde con un certo spessore. Coprite e fate lievitare ancora per circa un ora.

Per la preparazione della salsa, usate una passata di pomodoro che farete ritirare condita con olio, sale e origano. In alternativa potete usare i pomodori pelati facendoli cuocere a fuoco dolce. Questo per ricreare il condimento “ristretto” della pizza dello chef Cracco.

Versate il condimento sulla pizza e conditela con un filo di olio. Cuocete la pizza in forno caldo a 220°C per 20 minuti circa. Infine dopo aver tagliato a fette la mozzarella di bufala, eliminate l’acqua in eccesso mettetela sulla pizza, aggiungete un po’ di pomodoro, origano e olio a crudo e portate in tavola!