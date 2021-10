Quella tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani è stata una storia d’amore con molti alti e bassi. Nonostante siano passati diversi anni, il cavaliere è tornato a parlare della dama di Uomini e Donne e ha detto cosa ne pensa dei ritocchini a cui si è sottoposta la donna.

Giorgio Manetti, lo abbiamo conosciuto come un uomo molto colto, affascinante ed elegante. Ma cosa ne pensa della “nuova” Gemma Galgani? la trasformazione lo ha spiazzato.

Giorgio Manetti e Gemma Galgani, è possibile un ritorno?

Senza dubbio Gemma Galgani ha raggiunto l’apice del successo a Uomini e Donne, grazie alla sua discussa love story con Giorgio Manetti, detto il Gabbiano. I due, infatti, hanno fatto sognare i telespettatori del famoso dating show di Canale 5 con il loro forte legame.

Come in molti sapranno, dalla loro frequentazione, la dama del trono over è diventata molto più giovanile ed energica, ma dopo alcuni mesi il loro amore è giunto al capolinea. La donna ha sofferto molto per questa rottura, ma ha cambiato pagina conoscendo altri diversi uomini nella trasmissione di Maria De Filippi.

Anche Giorgio ha frequentato altre donne, ma ora è single e in tanti sperano in un ritorno di fiamma tra i due. Ma durante una lunga intervista, Manetti ha detto il suo giudizio, non tanto positivo, in merito agli interventi estetici a cui si è recentemente sottoposta Gemma Galgani: scopriamo cosa ha rivelato.

Le parole dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

Secondo le recenti dichiarazioni di Giorgio Manetti, rilasciate al settimanale Nuovo Tv, l’ex cavaliere di Uomini e Donne non sembra aver alcuna intenzione di tornare a corteggiare la sua ex Gemma Galgani. Infatti, ha rivolto alla dama un attacco molto duro, riguardo ai suoi ultimi interventi estetici:

“Era una donna naturale in tutto e per tutto. Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale.”

Per lui è un messaggio davvero sbagliato per le donne che la seguono e sempre secondo il suo parere dovrebbe accettare la sua importante età e smetterla di vivere come se fosse una giovane ragazza adolescente.