Vittorio Sgarbi, sapete che ha 3 figli? La somiglianza è impressionante

Avete mai visto i figli di Vittorio Sgarbi? Sono identici a lui.

Vittorio Sgarbi è tra i personaggi pubblici più polemici che la televisione italiana abbia conosciuto. Avete mai visto i suoi figli? Sono identici al padre.

I figli di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi è un noto critico d’arte diventato poi anche personaggio televisivo. Politico ma anche polemico, Sgarbi non si risparmia mai e il più delle volte litiga con tutti coloro che seguono una linea di pensiero diversa dalla sua. Dongiovanni da sempre, la sua vita privata è stata molto turbolenta. Non si è mai sposato ma da molti anni ha una compagna, Sabrina Colle.

I due hanno un rapporto dichiaratamente libero e non monogamo. Lui infatti ha più volte affermato che frequenta con il consenso della sua compagna anche altre donne. Sgarbi ha avuto però tre figli da tre donne diverse. Li avete mai visti? Sono identici al padre. Scopriamo qualcosa in più su di loro.

Chi sono e cosa fanno i tre figli di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi ha tre figli, Carlo, Alba ed Evelina avuti da tre donne diverse. Scopriamo qualcosa in più sul loro conto. Carlo è nato nel 1988 dal matrimonio tra il critico d’arte e la stilista Fabrizia Brenner. Padre e figlio non sono in ottimi rapporti, l’uomo ha mantenuto il cognome della madre e non vuole avere nulla a che fare con il papà.

Carlo ha vissuto un’infanzia molto difficile dato che ha perso la mamma da ragazzino a causa di una brutta leucemia. In più occasioni il ragazzo ha dichiarato che il padre non gli è mai stato vicino e i rapporti tra i due continuano ad essere molto freddi. Il giovane si è laureato in filosofia all’Università di Milano e oggi lavora come impiegato presso la banca Intesa San Paolo di Roma.

Evelina è la figlia femmina che somiglia di più al padre non soltanto per l‘aspetto fisico ma anche per il carattere. Proprio come Sgarbi, è un’amante dell’arte. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, lo storico d’arte ha affermato che sua figlia Evelina è molto sveglia ma al contempo anche polemica e irritante proprio come lui.

Evelina è nata da una passione tra Sgarbi e una donna torinese che non appartiene al mondo dello spettacolo. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 Sgarbi aveva rivelato che all’epoca della loro conoscenza la madre di Evelina era sposata con un uomo impotente.

L’ultimogenita è invece Alba, classe 1998 è nata a Tirana in Albania. Anche lei è nata da una breve relazione tra il critico d’arte e una famosa cantante lirica albanese. Vittorio Sgarbi ha riconosciuto la figlia soltanto quando lei era adolescente. Non si hanno molte informazioni sul suo conto ma il critico pare abbia con lei un rapporto cordiale.