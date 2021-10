Riccardo Guarnieri e il clamoroso cambio di look dopo il Trono Over | FOTO

Riccardo Guarnieri, impossibile dimenticarsi di lui, è stato uno dei cavalieri del Trono Over più amati dal pubblicato a casa. Le sue storie con Ida Platano e Roberta di Padua, hanno fatto molto discutere. Ma avete visto il clamoroso cambiamento dopo Uomini e Donne? rimarrete a bocca aperta.

Dopo il terribile abbandono dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri sembra aver ripreso in mano la sua vita e ha deciso di rimettersi in forma: il suo aspetto è totalmente trasformato. Siete curiosi di vedere il suo incredibile cambiamento? non crederete ai vostri occhi.

Riccardo Guarnieri, dopo Uomini e Donne

Da diverso tempo che non avevamo notizie di Riccardo Guarnieri. Nella scorsa edizione del dating show di Canale 5, il cavaliere ha sollevato delle dinamiche che non sono passate di certo inosservate. Infatti, dopo il confronto con Roberta Di Padua in studio, Guarnieri a lungo si era disconnesso dai suoi social per rifugiarsi nel suo silenzio.

Recentemente è uscito di nuovo allo scoperto mostrandosi in gran forma. Sicuramente in questi ultimi mesi ha lavorato molto su se stesso e si vede il cambiamento incredibile. Lui è sempre stato un uomo affascinante, ma oggi ha una marcia in più.

Ovviamente, il cambiamento era inevitabile dopo gli eventi movimentati dell’ultimo anno: tra il tira e molla con la sua ex storica Ida Platano e la delusione per l’ex dama del trono over Roberta Di Padua. Siete curiosi di vedere il cambiamento incredibile di Riccardo Guarnieri? oggi è davvero irriconoscibile: vediamolo!

Il cambiamento sconvolgente

Come tutti saprete, quando una persona punta a stravolgere la sua acconciatura, vuol dire che è in corso una rinascita, ma c’è da dire che l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha rivoluzionato completamente il suo aspetto. Oggi lo vediamo con un fisico molto più scolpito e asciutto, capelli più corti e ordinati. Sono bastate poche cose per vederlo diverso: palestra, dieta sana e un bravo parrucchiere.

Riccardo non è mai stato un brutto uomo, anzi, anche durante Uomini e Donne è sempre stato molto corteggiato dalle dame del parterre femminile per la sua eleganza e sicurezza, ma questo cambiamento l’ha reso molto più giovanile e sereno. Sicuramente, se dovesse tornare nel dating show di Canale 5, non passerebbe di certo inosservato, soprattutto dalla sua ex fidanzata, Ida Platano.