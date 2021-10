Luca Onestini senza pudore: la reazione di Ivana stupisce

Luca Onestini al momento è impegnato in un reality spagnolo, Secret Story, dove ha trovato una nuova relazione amorosa.

Ivana Mrazova è tornata a parlare del suo ex Luca Onestini, attualmente impegnato nel reality show spagnolo “Secret Story“. L’uomo, infatti, ha già intrapreso una nuova relazione con Cristina Porta, una presentatrice originaria proprio del paese iberico. La modella croata, quindi, al fronte delle numerose domande dei suoi followers, si è trovata costretta a rispondere su cosa ne pensasse della vicenda.

Ad Ivana Mrazova sembrerebbe non importare più di Luca Onestini

A quanto sembra alla Mrazova non interesserebbe cosa sta facendo in questo momento Luca Onestini, anzi, avrebbe definito i suoi atteggiamenti addirittura imbarazzanti. Non solo, la ragazza, avrebbe chiesto ai suoi seguaci di smettere di chiedergli di commentare ulteriormente le azioni intraprese dal suo ex. Quest’ultima, quindi, è stata categorica con Luca è finita e lei non ha intenzione di riavvicinarsi a lui.

Ma sarà davvero così o questo per la modella croata si tratta semplicemente di una strategia per non soffrire ancora? Difficile dirlo ma dall’altro canto anche Luca Onestini nel corso di Secret Story ha continuato a parlare della sua ex fidanzata. Nello specifico sembra che Ivana non volesse che l’italiano apprendesse lo spagnolo. Stando alle dichiarazioni dell’uomo il motivo era proprio evitare una possibile tresca amorosa con una ragazza iberica.

Ivana sarebbe stata gelosa degli studi intrapresi dall’uomo

Queste le parole, nello specifico, del ragazzo: “Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro. Spesso ci sono delle gelosia e in amore non può esserci gelosia di questo tipo“. La gelosia della modella si sarebbe sviluppata anche nelle piccole cose, ad esempio, trovando egoista il fatto che Luca studiasse per conto suo. Non solo, l’uomo non avrebbe dato peso a questi atteggiamenti “accecato” dall’amore che provava dalla sua ex ma col tempo ha capito come il suo atteggiamento fosse sbagliato.

Secondo Onestini, Ivana non avrebbe capito come egli studiasse per garantire un futuro alla loro famiglia e che anche lui avrebbe voluto passare maggior tempo insieme ma ciò non era possibile. Difficile dire se in futuro tra i due ci sarà un chiarimento o meno anche perché, come detto, l’uomo è attualmente impegnato nel programma spagnolo.