Giorgia, il clamoroso cambio di rotta: addio al canto?

Giorgia è una delle voci più belle e talentuose del panorama musicale italiano. Tantissimi suoi brani sono rimasti nella storia della musica del nostro Paese. Ma, secondo alcuni, avrebbe detto addio al canto: scopriamo cosa è successo.

GiorgiaUltimamente una notizia davvero incredibile ha fatto preoccupare tutti i suoi numerosissimi fan. La cantante ha accettato una nuova sfida, in un mondo diverso da quello della musica, in modo da sperimentare qualcosa di nuovo. Siete curiosi di scoprire a cosa ci stiamo riferendo? scopriamolo insieme.

Giorgia, addio al canto?

Tutti la definiscono una delle voci più belle in tutto il panorama musicale italiano. Giorgia, non ha bisogno di presentazioni, la sua musica è piena di emozioni e veramente molto intensa.

Ha esordito nel mondo della musica nel 1993 a Sanremo Giovani con la canzone Nasceremo e proprio in quell’anno vince e che le permette di classificarsi a Sanremo Nuove Proposte l’anno successivo. In poco tempo è diventata una delle artiste italiane più amate non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.

La sua carriera è caratterizzata da numerosi successi e traguardi eccezionali, come dimenticare Gocce di memoria, Come saprei o Di sole e d’azzurro. La sua fama continua a crescere e ancora oggi non smette di mettersi alla prova con nuove avventure.

Proprio recentemente ha accettato di affrontare una bella sfida che però ha allarmato i fan, dato che la maggior parte del suo tempo non sarà interamente dedicato alla musica: forse il suo addio al canto si avvicina? scopriamolo.

La verità sul suo addio

La cantante sarà impegnata a lavorare nel nuovo film di Rocco Papaleo, “Scordato”. Le riprese sono iniziate da poco, ma da anni l’attore e regista la desiderava al suo fianco e finalmente è riuscito a convincerla:

“È una commedia, spero divertente, con un risvolto poetico. Sono molto felice per essere riuscito a convincere, dopo tante insistenze e tanti anni, Giorgia, che dopo aver straordinariamente declinato a musica il suo enorme talento, si è decisa a interpretare il ruolo principale femminile del film”

Infatti, non sarà una semplice comparsa, ma sarà la protagonista del film, infatti, interpreterà un’eccentrica fisioterapista. Al momento dovrà abbandonare la musica, ma si tratta solamente di un periodo e comunque nella pellicola avremo modo di ascoltare anche le sue eccellenti doti canore.