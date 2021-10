Forum, quanto guadagnano i contendenti per litigare in tv: cifre pazzesche

Forum: sapete quanto guadagnano i contendenti che partecipano alle cause? La cifra vi lascerà senza parole.

Forum è sicuramente una delle trasmissioni Mediaset più seguite di tutti i tempi. Il noto programma porta in televisione cause talvolta assurde e talvolta drammatiche, nelle quali però si rispecchiano facilmente milioni di Italiani.

Questa trasmissione fin dalla prima edizione ha avuto sempre tanto successo. Numerose sono state le conduttrici che si sono succedute alla sua guida come Rita Dalla chiesa, Paola Perego e ora Barbara Palombelli che più volte è stata anche criticata per alcune espressioni non proprio felici che sono state però, a suo dire, travisate.

Come ha confessato la stessa conduttrice di Forum, non tutti i contendenti che prendono parte alla nota trasmissione Mediaset sono i protagonisti delle storie ma il più delle volte, soprattutto per la rappresentazione della difesa, vengono ingaggiati degli attori. Ma sapete quanto guadagnano i contendenti delle cause? Ve lo sveliamo noi.

Le cifre strabilianti che guadagnano i contendenti di Forum

Barbara Palombelli ha dichiarato che i protagonisti che partecipano alle varie cause di Forum, sono raramente i diretti interessati. Il più delle volte infatti vengono assunti attori professionisti o persone che si sono ritrovati a vivere situazioni simili a quelle che i giudici si ritroveranno ad affrontare.

Il lavoro che c’è dietro la realizzazione di questo programma è pazzesco. La Palombelli ha affermato che ci sono mesi di casting e storie talvolta drammatiche che devono essere affrontate con una certa delicatezza.

Il pubblico si è però più volte chiesto se coloro che si presentano nella trasmissione di Forum a raccontare i loro problemi dinanzi al giudice, ricevano un compenso. La risposta è sì e il loro ‘stipendio’ è pazzesco.

Il direttore della testata Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ha parlato direttamente con un contendente che ha partecipato a Forum. L’uomo ha dichiarato che per ottenere il ruolo ha fatto un casting e ha preso parte a 4-5 puntate solo per avere un tornaconto economico.

La persona in questione ha affermato che i contendenti di Forum per la loro partecipazione ricevono un gettone di presenza che oscilla tra i 250 e i 500 euro a puntata. A carico poi della redazione di Forum ci sono anche le spese di trasporto, viaggio e alloggio dei contendenti.

Alcuni attori poi ritornano anche in più puntate interpretando ruoli diversi per cause diverse. Insomma, il gruzzoletto che si portano a casa gli interpreti di Forum non è per nulla basso.