Dottor Nowzaradan, quanto percepiscono i protagonisti per Vite al Limite: assurdo!

By

Vite al Limite: lo sapete quanto guadagnano i pazienti del Dottor Nowzaradan? Svelate cifre strabilianti.

Avete idea di quanto guadagnano i protagonisti del famoso programma Vite al Limite? Ecco svelati i loro cachet.

Quanto guadagnano i pazienti del Dottor Nowzaradan

Vite al Limite è un famoso programma americano mandato in onda in Italia su Real Time. Il format piace tanto ai telespettatori che seguono con ansia le storie di pazienti giovani e meno giovani affetti da obesità.

Queste persone sono in cura presso una clinica che si trova a Houston in Texas gestita dal Dottor Nowzaradan, un chirurgo bariatrico.

I protagonisti della nota trasmissione non sono attori ma persone che realmente hanno un problema legato a disturbi del comportamento alimentare. Tuttavia, per la loro presenza in trasmissione, i protagonisti di Vite al Limite ricevono un profumato compenso. Sapete a quanto ammonta? Ve lo sveliamo noi.

Cifre stratosferiche per i protagonisti di Vite al Limite

Vite al Limite è il famoso programma americano in onda anche in Italia dal 2012 e che ha conquistato fin dalla prima puntata il cuore del pubblico. La trasmissione racconta storie drammatiche e toccanti di persone che ogni giorno combattono contro i disturbi del comportamento alimentare.

Protagonista indiscusso del docu-reality è sicuramente il Dottor Nowzaradan, un chirurgo bariatrico che cerca di aiutare queste persone a riprendere in mano la loro vita. I protagonisti del famoso docu-reality non sono attori ma persone che si rivolgono al famoso chirurgo per essere aiutate.

Per la loro presenza in trasmissione, tuttavia, i protagonisti di Vite al Limite percepiscono un profumato compenso. A quanto ammonta? Dovete sapere che la produzione mette a disposizione dei pazienti una cifra pari a 2500 dollari che servirà per pagare spostamenti, viaggi e alloggi nei pressi della clinica a Huston dove viene registrato il programma.

I pazienti del Dottor Nowzaradan percepiscono però anche un ulteriore cachet di 1500 dollari per prestare la loro immagine al programma. Inoltre, per coloro poi che prenderanno parte anche allo spin-off Vite al Limite poi, vengono messi a disposizione anche altri soldi.

Curiosi invece di sapere anche quanto guadagna il Dottor Nowzaradan? Il famoso chirurgo bariatrico ha un patrimonio che ammonta a 4,5 milioni di euro. Il medico iraniano percepisce poi uno stipendio di 250.000 mila dollari per il suo lavoro come medico presso la Huston Obesity Surgery, il centro dove vengono ricoverati i pazienti seguiti in trasmissione.

LEGGI ANCHE—>Vite al Limite, quanti protagonisti sono morti | Brutto colpo per il Dottor Nowzaradan

LEGGI ANCHE—>Vite al limite e poi: ecco l’incredibile trasformazione di Jennifer e Marissa

Insomma, il gruzzoletto che i protagonisti di Vite al Limite ricevono è davvero niente male visto che è tutto a carico della produzione, inclusi anche visite e controlli presso la famosa clinica.