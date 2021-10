Cristiano Malgioglio, è irriconoscibile da giovane: l’avete mai visto?

Cristiano Malgioglio, oltre ad essere un personaggio molto particolare ed eccentrico, è un uomo sensibile dotato di un grande talento, infatti, è uno dei parolieri italiani più importanti di sempre. Ma lo avete mai visto da giovanissimo? rimarrete a bocca aperta.

Lui è uno dei personaggi televisivi più amati di sempre, nel corso della sua carriera ha scritto brani per altri colleghi che sono diventati famosi in tutto il mondo come: Mina, Vanoni, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Iva Zanicchi e Pupo, insomma, ha un passato musicale importante. Ma Cristiano Malgioglio com’era da giovane? Il suo cambiamento è davvero incredibile, vediamolo.

Cristiano Malgioglio, prima

Cristiano Malgioglio, il cui nome completo è Giuseppe Cristiano Malgioglio, nasce in un piccolo paese della Sicilia nel 1945. E’ sempre stato un uomo motivato e determinato per raggiungere i suoi sogni, infatti, da giovane, lascia la sua terra per raggiungere la sorella in Liguria, dove conosce Fabrizio De Andrè, Gino Paoli e tanti altri personaggi importanti.

De Andrè lo presenta ad una famosa casa discografica milanese e da quel momento la carriera di Malgioglio spicca il volo. Il suo talento è inarrivabile, proprio per questo i suoi testi sono rimasti nella storia della musica italiana.

Come dimenticarsi di L’importante è finire, Cocktail d’amore, Gelato al Cioccolato, Mi sono innamorato di tuo marito e tantissimi altri successi che mai nessuno si scorderà. Ma ve lo ricordate com’era da giovane? il cambiamento è clamoroso.

La trasformazione incredibile

Oggi siamo abituati a vedere Cristiano Malgioglio con il suo look stravagante fatto di paillettes o piume, sempre sgargiante e che non passa mai inosservato con il suo iconico ciuffo bianco.

Ma da giovane, Cristiano Malgioglio aveva una folta chioma scura e riccia. Lui ha sempre amato le tinte e nel corso degli anni ha cambiato tantissime volte il suo colore dei capelli. Inoltre, non portava mai gli occhiali e si potevano vedere i suoi incredibili occhi cerulei, oggi invece sono sempre coperti dagli occhiali da sole per ripararli dalle luci dei riflettori.

Ma una cosa che non ha mai cambiato, è la sua originalità e talento. Lui si è sempre contraddistinto per la sua eccentricità nei modi e allo stesso tempo nell’abbigliamento. In questi ultimi anni si è concentrato molto di più sulla televisione anziché sulla musica, infatti l’abbiamo visto spesso nei salotti e reality più importanti del momento come opinionista o partecipante.