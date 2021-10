Asciugare i panni in fretta d’inverno senza farli puzzare: il metodo infallibile

Asciugare i panni con l’arrivo del freddo e delle giornate cariche di pioggia rivelano problemi di asciugatura dei panni e odore di umidità.

Scopriamo quali trucchi ci consentono di sconfiggere il tempo.

Asciugare i panni in fretta

Asciugare i panni in autunno e in inverno, quando la stagione registra un forte calo delle temperature e un aumento delle precipitazioni, rende tutto più difficile se non si possiede l’asciugatrice.

Senza contare che se il processo di asciugatura non viene eseguita con una certa velocità, sui vestiti può rimanere uno sgradevole odore di muffa. La maggior parte delle case non ha un essiccatore per semplificare le cose. Ma in assenza di questa opzione redditizia, dobbiamo cercare delle alternative.

Affinché la biancheria esca dal bucato con meno acqua possibile e per risparmiare tempo per il processo di asciugatura, si consiglia di utilizzare un programma breve in lavatrice per velocizzare la centrifuga.

Un’asciugatura efficiente del bucato

Una volta che i panni sono stati lavati in lavatrice, la prima cosa da fare è stendere il bucato velocemente perché se i panni rimangono a lungo nel cestello dell’elettrodomestico, è più facile che l’odore di umidità rimanga sul nostro bucato.

Stendino in casa

In casi estremi si sceglie di posizionare uno stendino in casa, scelta che potrebbe portare ad avere una casa con troppa umidità e uno sgradevole odore di muffa. Per questo motivo l’ideale è posizionare lo stendino in un vano dove mettere in funzione un

deumidificatore.

Oltre ad essere sicuri dell’asciugatura saremo sicuri di prevenire la muffa sulle pareti di casa.

Più che il bagno, spesso umido per i vapori dell’acqua calda, lo stendino andrebbe posizionato in un vano destinato alla stireria.