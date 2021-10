Uomini e Donne, Noemi si mostra così: Matteo va su tutte le furie

A Uomini e Donne, dopo la grande attrazione che c’era stata tra Matteo e Noemi, ci sono stati alcuni dubbi da parte del tronista nei confronti della sua corteggiatrice. Il giovane ha scoperto un retroscena che lo ha lasciato senza parole: scopriamo cosa è successo.

Matteo e Noemi a Uomini e DonnePurtroppo, il giovane è rimasto terribilmente deluso da ciò che ha visto, cosa succederà? scopriamo di più sulle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Matteo Fioravanti deluso da Noemi

Il tronista di Uomini e Donne, Matteo Fioravanti ha deciso di conoscere due giovani corteggiatrici: Veronica e Noemi Baratto. Tra lui e quest’ultima c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Si sono mostrati subito molto vicini e affiatati, infatti, sembrava andare tutto per il meglio tra loro due, però, il tronista ha scoperto alcuni scatti, pubblicati da Noemi Baratto sul suo profilo Instagram, che lo hanno lasciato un po’ deluso.

Si tratta di foto un po’ piccanti, in cui pare irriconoscibile. Noemi si è presentata al pubblico come una ragazza timida e semplice ma nel suo profilo social ci sono diverse immagini che sono state oggetto di critiche durante la puntata di Uomini e Donne. Matteo, proprio per questo, ha voluto esprimere la sua opinione:

“Non sono arrabbiato, sono deluso e dispiaciuto. Ho visto in Noemi una ragazza acqua e sapone come piacciono a me poi però, tramite persone di famiglia, ho scoperto che tutta questa acqua e sapone non è. Noemi è libera di fare quello che le pare… Poi scopro che c’è uno stile di vita che non mi hai mai raccontato, che sei apparsa nei video musicali e fai shooting fotografici”.

La corteggiatrice partenopea è rimasta molto infastidita dalle accuse e ha giustamente rivelato che il suo profilo Instagram è aperto a tutti e non ha nulla da nascondere:

“Non faccio shooting con nessuno, perché non sono una fotomodella. La copertina di quel singolo che hai visto è di un mio amico, mi ha chiesto un favore. Mica è un lavoro. Quelle foto potevi vederle da tre anni perché stanno sul mio profilo Instagram”.

Come andrà a finire tra i due? ecco è il momento di darvi qualche altra anticipazione in più su Uomini e Donne.

Anticipazioni: chi ha scelto Matteo?

Pochi giorni fa, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, e dalle anticipazioni riportate da IlVicolodelleNews sono previste delle dinamiche molto accese. Infatti, il tronista Matteo Fioravanti, all’improvviso, é scoppiato in lacrime dopo l’esterna con Noemi e proprio per questo ha deciso di abbandonare il trono con la bellissima ragazza.

Scegliendo la bella ragazza campana, ha rinunciato alla frequentazione con le altre corteggiatrici, che non hanno avuto modo di portare a termine la conoscenza con il tronista.

Una bellissima notizia, dato che dopo la cacciata di Joele, Uomini e Donne aveva bisogno di assistere alla nascita di nuovi amore. Anche nel trono over abbiamo visto Antonio rivelare di essere innamorato di Angela. I due, infatti, hanno lasciato lo studio insieme pronti a vivere il loro sentimento fuori dallo studio di Maria De Filippi.