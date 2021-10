Raz Degan, chi ha preso il posto della Barale: “è una sirena”

Raz Degan è felice e innamorato. Ecco chi ha sostituito Paola Barale nel suo cuore. Tutti i dettagli.

C’è un nuovo amore nella vita di Raz Degan. Il modello israeliano è tornato a sorridere grazie a una bellissima donna. Ecco chi è lei.

La nuova fidanzata di Raz Degan

Raz Degan è un noto modello israeliano e personaggio televisivo naturalizzato italiano che ha avuto una lunga storia d’amore con Paola Barale, una showgirl e conduttrice amatissima del piccolo schermo. I due sono stati una coppia per tanti anni.

Dopo una lunga relazione con il ballerino e opinionista di Uomini e donne, Gianni Sperti, Paola si è legata sentimentalmente al modello israeliano nel 2002. Nonostante i due abbiano avuto diverse crisi negli anni, sono sempre riusciti a superarle brillantemente.

Nel 2015 però qualcosa definitivamente nel loro rapporto si è spezzato e attraverso un annuncio fatto sui social network, la conduttrice ha fatto sapere che la storia tra lei e Raz Degan era giunta al capolinea.

Oggi le loro strade si sono completamente divise e secondo quanto dichiarato dalla presentatrice di Mistero, lei e il modello israeliano non si sentono più.

Raz però è andato avanti e oggi nella sua vita c’è una nuova donna che gli ha fatto tornare il sorriso. Vediamo di chi si tratta.

Ecco chi è la bellissima che ha rubato il cuore del modello

Dopo la fine della storia con Paola Barale, Raz Degan ha voltato completamente pagina. Il modello israeliano ha ritrovato l’amore e oggi è felicemente fidanzato con una donna di nome Stuart.

Raz e Stuart sono stati paparazzati in più occasioni in diverse città italiane camminando mano nella mano e concedendosi di tanto in tanto baci appassionati.

In un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, è stato proprio il modello israeliano a rivelare di non essere più single. Le parole che ha speso per la sua Stuart sono bellissime. Raz ha definito la sua fidanzata come una meravigliosa sirena.

I due hanno trascorso un po’ di tempo anche ad Alberobello in Puglia dove il modello ha una casa. Raz Degan è molto riservato sulla sua vita privata e cerca di tenerla, per quanto possibile, lontano dai riflettori.

A rivelare però la presenza della nuova fidanzata è stato proprio lui che si è confessato a Silvia Toffanin. Oggi Degan è dunque sereno e archiviata la storia con Paola Barale è a ridere grazie a Stuart.

Secondo Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi, Raz avrebbe cominciato la relazione con Stuart da più di un anno pertanto si tratta di un amore già consolidato.