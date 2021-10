Francobollo storico, se lo hai in casa hai 22 mila euro senza saperlo!

Gli appassionati di filatelia sono sempre alla ricerca di francobolli rari ed unici. Scopri qual è il francobollo che può valere 22 mila euro.

La prima serie di francobolli in Italia fu emessa dal Regno Lombardo-Veneto nel 1850 ed è nota come serie “Aquila Bicipite”. La serie è composta da 5 francobolli e raggiunge sul mercato quotazioni che oscillano fra i 21.000 e i 23.000 euro.

La serie di francobolli per giornali “Testa di Mercurio”, emessi nel 1851, può raggiungere il valore di oltre 260.000 €.

Francobollo 1929 Italia Lire

Un francobollo raro e prezioso che vale una fortuna è il francobollo 1929 Italia Lire 1,75 Regno di Vittorio Emanuele III effigie del Re in riquadro volta a sinistra Lire 1,75 bruno tipo del n. 214 dentellato 13,75 stampa calcografica in fogli di 100. 1 valore nuovo, perfetto senza linguella ben centrato certificato Raybaudi oro.

Si tratta di un francobollo molto raro che ha un valore di 22.000 euro.

Francobollo Italiano Raro “Trittici di Balbo” 1933

Altri francobolli rari e di valore sono i celebri “Trittici di Balbo” emessi in occasione della seconda e ultima crociera aerea transatlantica.

Questi francobolli del 1933 erano composti di tre parti divisibili e i due fogli interi con i 20 “trittici” valgono circa 18.000€.

Francobolli Italiani Rari Giovanni Gronchi 1961

Nell’aprile 1961 il Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi compì un viaggio nell’America Meridionale ed in questa occasione fu emessa una serie di tre francobolli.

I tre francobolli hanno riportati i confini del Perù sbagliati, per questo hanno un valore che può raggiungere i 30.000€.

Francobollo One Cent Black Magenta

Il francobollo più prezioso e mai venduto fu il “One Cent Black Magenta”.

Una società di giornali della Guiana Britannica nel 1856 fu autorizzata ad emettere dei francobolli d’emergenza dal valore di quattro centesimi.

Si tratta di un unico esemplare ritenuto autentico dal valore facciale di 1 centesimo e di forma ottagonale.

Questo rarissimo francobollo è stato battuto all’asta per la cifra di 9.480.000$.

Dove acquistare francobolli online?

Su Ebay o su Subito.it si possono acquistare francobolli rari e preziosi. Un’altra opzione alla portata di tutti è quella di partecipare ad aste in cui è possibile acquistare o vendere lotti di francobolli.

Inoltre, sulle aste online è possibile vendere un singolo o una collezione di francobolli.