Francesca Chillemi e Can Yaman: c’è un flirt ? Un vip spiffera la verità

Dopo l’addio a Diletta Leotta, si vocifera che ci sia un flirt in corso tra Can Yaman e l’attrice Francesca Chillemi: un super vip ha svelato tutta la verità sul loro rapporto.

Can Yaman è uno dei personaggi più discussi e chiacchierati di sempre a causa della sua vita sentimentale sempre al centro del gossip. In queste ultime settimane, Can si è mostrato sempre più vicino alla sua bellissima collega, Francesca Chillemi. C’è del tenero tra di loro? scopriamolo.

Can Yaman e Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi stanno attualmente lavorando alle riprese della fiction Viola come il mare. Per l’attore turco è l’occasione adatta per farsi conoscere ancora meglio dal pubblico italiano e di lavorare al fianco di una grande professionista come Francesca Chillemi.

Spesso sono apparsi molto vicini e sembrano andare molto d’accordo, per questo, tantissimi fan credono che i due cerchino di nascondere qualcosa al pubblico. E’ vero che sul set c’è bisogno di complicità ma qui sembra che ci sia già amore secondo alcuni.

Anche se è quasi impossibile, dato che l’attrice è felicemente sposata con Stefano Rosso e dal loro amore è nata anche la loro prima figlia, Rania. Il pubblico però spera che tra i due colleghi possa scoccare la scintilla, ma al momento è un’ipotesi molto lontana. Nel frattempo, a chiarire questo gossip, c’è un famosissimo personaggio televisivo: scopriamo cosa ha rivelato sul “presunto flirt” del momento.

La verità sul flirt

Una lettrice di NuovoTv, dopo le voci circolate, chiede alla posta di Alessandro Cecchi Paone cosa ci sia tra i due. La risposta del giornalista non si è fatta attendere:

“E’ credibile che Can Yaman macini un flirt dopo l’altro, da quando ha avuto successo in Italia? Molto poco.“ Sembra il solito modo per tenere in copertina il bellone di turno. Bisognosi di pubblicità per se stessi o per i loro prodotti, siano questi film, serie o programmi televisivi”.

Senza dubbio, da quando Can Yaman si è trasferito in Italia non sono mancate le polemiche sul suo conto, soprattutto per la sua storia con Diletta Leotta che in molti credono ancora sia stata finta e costruita per ottenere visibilità. Quello di tenere alta l’attenzione del pubblico è una strategia da sempre adottata nel mondo dello spettacolo, ma è diventata abbastanza noiosa.