Sai perché è finita la storia d’amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini? Ecco tutta la verità sull’ex coppia d’oro del nuoto italiano: il motivo è sconcertante.

Senza dubbio la loro storia d’amore è stata una delle più chiacchierate nel mondo dello sport. Filippo Magnini e Federica Pellegrini, entrambi nuotatori e che con la loro passione hanno girato il mondo tra olimpiadi e gare importanti. Ma perché si solo lasciati? scopriamolo.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini: la loro love story

Sono stati una delle coppie più amate dello del mondo dello sport italiano. Una storia iniziata nel 2012 e giunta al capolinea nel 2017. La loro passione per il nuoto ha innescato una forte attrazione fisica.

Giovani, famosi e bellissimi, sotto gli occhi dei media ma sempre uniti e affiatati nonostante tutto. Il loro amore è andato avanti per ben sei anni, facendo sognare milioni di persone. Purtroppo, tra i due non è andata come in molti speravano e hanno deciso di intraprendere strade completamente diverse. Ora entrambi hanno voltato pagina.

Filippo Magnini lo scorso 12 maggio, ha sposato Giorgia Palmas, ex velina e conduttrice di Paperissima Sprint di Canale 5. A settembre 2020 è venuta al mondo loro figlia Mia. Invece, Federica Pellegrini al termine delle Olimpiadi di Tokyo, ha rivelato il nome del suo compagno, si tratta di Matteo Giunta, il suo allenatore di nuoto.

Ma perché tra Filippo e Federica è finita per sempre? scopriamo il retroscena clamoroso.

La terribile rottura

La storia d’amore tra i due famosi nuotatori, è stata molto discussa, soprattutto quando si è vociferato per molto tempo di una presunta rottura. Durante un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Filippo Magnini ha confermato e svelato il motivo della fine della loro storia d’amore, dicendo:

“Federica ha un bel carattere tosto, io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato. Fede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell’amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho voltato pagina, è finita.”

Davvero un brutto colpo per il nuotatore, però non c’è stato più niente da fare. I due atleti, purtroppo, non condividevano lo stesso punto di vista e proprio per questo non poteva funzionare. Filippo Magnini era pronto a mettere su famiglia mentre Federica Pellegrini era estremamente concentrata sugli obiettivi che desiderava raggiungere.