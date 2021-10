Carolina di Monaco, l’ex Ernst di Hannover sbalordisce i sudditi con la nuova fiamma

Il principe Ernst-August di Hannover, ancora sposato con la principessa Carolina di Monaco, è stato visto più volte dalla stampa in compagnia della sua nuova fiamma Claudia Stilianopoulos.

Da quest’estate, Claudia Stilianopoulos, secondo quanto rivelano alcune riviste è la nuova compagna del principe tedesco. La donna appare in alcune foto dove la si vede sorridere per le strade di Madrid, la città dove vive, ma anche dove vive uno dei figli di Ernst-Agust, Christian di Hannover.

Ernst di Hannover ex di Carolina di Monaco

Ernst di Hannover e Carolina di Monaco per quanto non abbiano ancora ufficializzato con un divorzio la loro separazione. In realtà non stanno insieme da ormai tanto tempo oltre 10 anni.

La stampa internazionale continua a chiedersi perché la coppia non si sia ancora separata. In particolare dopo i continui scandali che circondano circa il nobile, da sempre al centro di episodi spiacevoli.

La coppia reale si sposò nel 1999, tuttavia gli ultimi scatti di loro come coppia risalgono al giugno 2009. Secondo le voci circolate non è bastato il party per i 18 anni della loro unica figlia, Alexandra di Hannover, avvenuto nel 2017, ha vedere i due vicini per l’occasione.

Stando ai rumor sarebbe la principessa a non voler divorziare per non perdere il titolo di Altezza reale, titolo superiore a quello che le spetta come figlia di Ranieri III di Monaco.

Chi è la nuova fiamma: Claudia Stilianopoulos

Ernst di Hannover e Claudia Stilianopoulos si sono conosciuti a Ibiza e tra loro dalle foto circolate si nota esserci una grande complicità. Infatti il principe immortalato nelle foto a Madrid si mostra felice, rilassato e sereno, e questo dopo i guai giudiziari. Claudia Stilianopoulos, di 48 anni, è conosciuta nel mondo del jetset spagnolo essendo la figlia della defunta Pitita Ridruejo, una figura della buona società spagnola. L’artista, che non ama la mondanità, è nota per la creazione delle sue sculture gigantesche. In passato Claudia Stilianopoulos è stata sposata 17 anni con l’artista Juan Garaizábal da cui ha avuto due figlie.