Benedetta Rossi, ‘beccata’ così: mai vista in queste condizioni

Poco fa, i follower di Benedetta Rossi, hanno avuto la possibilità di vedere la famosa food blogger in un momento della sua via molto particolare. Il cambiamento è incredibile: scopriamo di più.

Benedetta Rossi è una famosa food blogger seguita da milioni e milioni di persone che amano le sue ricette super deliziose. Ma i suoi fan sono curiosissimi anche della sua vita privata e soprattutto del suo passato.

Benedetta Rossi, le prime volte in cucina

Benedetta Rossi è una cuoca formidabile che ogni volta incanta i telespettatori con il suo format televisivo culinario intitolato Fatto in Casa per Voi. Lei propone al suo pubblico delle ricette deliziose ma anche tanti sorrisi e leggerezza.

La sua umiltà e semplicità ha conquistato il pubblico, ma prima di essere una delle cuoche più amate di sempre, ha lavorato tantissimo. E’ partita dal suo piccolo agriturismo di famiglia, dove ha imparato a cucinare, grazie alle due donne della sua vita: sua mamma e sua nonna.

Si trattava di una struttura che ospitava chi desiderava trascorrere un fine settimana all’insegna della tranquillità e della natura. Un’atmosfera genuina e magica, proprio come Benedetta, a cui si aggiungevano i sapori della cucina tradizionale. Ma successivamente, ha deciso di dedicarsi interamente al suo lavoro da blogger.

Attualmente è seguita da quasi 4 milioni di follower su Instagram e spesso pubblica alcuni aspetti della sua vita privata e curiosità sul suo passato che fanno impazzire i fan, proprio come è successo in queste ultime ore. Benedetta, si è mostrata in una versione di sé molto giovane alle prese con le prime esperienze in cucina: vediamola.

La food blogger come non l’avete mai vista

Come abbiamo detto in precedenza, lei ha avuto un agriturismo di famiglia e proprio lì ha iniziato a muovere i primi passi in cucina. Ogni giorno di più la sua passione cresceva ed è diventata davvero una cuoca eccezionale.

Ma prima di sbarcare nel mondo del web, ha lavorato per più di 15 anni nell’agriturismo di famiglia, dove “si è fatta le ossa” cucinando e anche lavando i piatti. Una storia iniziata come la maggior parte dei grandi chef. Benedetta ha condiviso sui social diverse foto di lei da giovanissima e ha scritto:

“Ieri vi ho raccontato un po’ di me e del periodo in cui lavoravo nell’agriturismo di famiglia. Questa è la cucina dove sono stata per più di 15 anni e dove ho imparato davvero tanto.Qui mi sono “fatta le ossa” cucinando…ma anche lavando tanti piatti 😁.Che fatica ! Però…quanti bei ricordi!!❤️”

Dalle parole della food blogger si percepisce tanta nostalgia, ma i suoi follower l’hanno consolata ringraziandola di aver condiviso un momento così speciali sul suo profilo social. Inoltre, sono arrivati tantissimi complimenti per la foto dove si è mostrata da giovanissima. Ma nonostante sia passato qualche anno Benedetta è una donna stupenda sia dentro che fuori.