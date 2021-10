Mina, non compare in pubblico da più di 40 anni, avete visto com’è diventata? E’ irriconoscibile. Scopriamo anche quali sono stati i motivi che hanno spinto la Tigre di Cremona a questo suo ritiro improvviso dalle scene.

Non la vediamo da quando aveva circa 40 anni, oggi la cantante ha 81 anni. E’ passato diverso tempo ma i suoi fan non si rassegnano alla sua assenza. Recentemente un paparazzo è riuscito a rubarle uno scatto: vediamo com’è diventata.

L’irraggiungibile Mina

Mina ha fatto la storia della televisione italiana negli anni ’60 e ’70 per poi decidere di abbandonarla per sempre. Impossibile dimenticare le sue canzoni che sono diventate successi senza età.

Lei è sempre stata una vera diva, ma da quando non si concede ai media, è diventata ancora più irraggiungibile e amata. Lei è sempre stata una donna ribelle con una mente direzionata verso il futuro, infatti, le sue canzoni sono un successo ancora oggi.

Nel 1975 con L’importante è finire, che alla lettera significa ben altro, viene definita una delle canzoni più scandalose dell’epoca. Addirittura nel 1978 la Rai chiede che vengano eliminati alcuni primi piani sulla sua bocca nel video di ‘Ancora ancora ancora’. Purtroppo sarà l’ultima immagine che vedrà il pubblico.

Il suo ritiro dalle scene fu una decisione spiazzante che maturò fin dagli anni precedenti.

Com’è diventata oggi

Purtroppo, nel corso degli anni si sono accavallate varie teorie per giustificare la scomparsa di Mina. Ma un motivo che nessuno ha mai considerato è che era costantemente sottoposta ad una pressione mediatica spaventosa. Una realtà che Mina ha sempre fatto fatica ad accettare, infatti, durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, disse:

“Ma sai a me fa piacere se dicono che la Cinquetti o la Vanoni siano più brave di me. Sono stanca invece della gente che viene ai miei concerti per vedere se strizzo l’occhiolino a Pani (suo ex compagno e padre del figlio Massimiliano) o a qualche altro uomo. Io sono una persona che vuole solo cantare. La vita personale deve rimanere tale.”

Lo stress mediatico sicuramente ha giocato un ruolo importante nella decisione, ma com’è diventata oggi? Attualmente Mina vive a in Svizzera, a Lugano, con il marito Eugenio Quaini.

I due erano amici ma si sono innamorati verso la fine degli anni Settanta e nel 2006 si sono sposati in gran segreto. La coppia ha avuto anche due nipoti, i figli del primogenito Massimiliano: Axel e Edoardo. Oggi Mina ha 81 anni e vuole solamente vivere l’affetto dei suoi cari più stretti lontana dai fotografi, anche se sarà sempre la regina della scena.