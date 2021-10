Lorella Cuccarini senza freni su Maria De Filippi: c’è anche però una stoccata alla Rai

Lorella Cuccarini a cuore aperto. La professoressa di Amici si lascia andare a delle confidenze molto delicate su Maria De Filippi. Non manca però una stoccata alla Rai. Ecco che cosa ha dichiarato la showgirl. Tutti i dettagli.

Lorella Cuccarini e le dichiarazioni su Maria De Filippi

Lorella Cuccarini è la professoressa di canto della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Anche l’anno scorso, l’ex ballerina e conduttrice Rai è stata scelta dalla moglie di Maurizio Costanzo per insegnare nell’accademia più famosa d’Italia.

Dopo un anno e più molto turbolento in RAI che per tanto tempo ha rappresentato per Lorella la sua seconda famiglia, la showgirl è stata accolta a braccia aperte in casa Mediaset e soprattutto da Queen Mary.

Lorella Cuccarini ha voluto ringraziare Maria De Filippi a suo modo, dedicandole delle parole che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Vediamo che cosa ha dichiarato.

Parole dolci alla De Filippi e la stoccata alla Rai

La showgirl ha voluto dedicare una lettera a Maria De Filippi che ha lasciato tutti a bocca aperta. Come sapete, Lorella ha lasciato la Rai dopo alcuni battibecchi con l’azienda e in particolare con il giornalista Alberto Matano, accusato dalla ballerina di essere stato maschilista nei suoi confronti.

Dopo l’addio alla Rai, Maria De Filippi l’ha accolta nella sua grande famiglia dandole una seconda opportunità e proprio per questo la conduttrice ha voluto ringraziare a modo suo la padrona di casa.

In una lettera scritta alla moglie di Maurizio Costanzo, la professoressa di Amici ha esordito dicendo che dopo 35 anni di lavoro in Rai era sfiduciata da prospettive lavorative che sembravano inesistenti ma Maria l’ha accolta nella sua casa spalancandole le porte del successo e facendola entrare nella sua vita privata e professionale.

Lorella ha detto che la De Filippi le ha dato piena fiducia lasciandole spesso carta bianca senza chiedere nulla in cambio. Ha dichiarato che la moglie di Maurizio Costanzo è una persona speciale e molto professionale e che il successo che ha oggi lo ha meritato e lo merita incondizionatamente.

Non manca la stoccata alla Rai. La Cuccarini ha infatti affermato che negli ultimi tempi la Rai era diventata per lei un ambiente di lavoro non sano e nel quale stentava a riconoscersi. Nella nuova famiglia Mediaset invece si sente completamente a casa.