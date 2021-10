Giorgio Manetti, dal trono over al drammatico episodio: l’addio straziante

Giorgio Manetti a cuore aperto. L’ex cavaliere del parterre maschile di Uomini e donne ha fatto delle rivelazioni inaspettate che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Giorgio Manetti ha commosso tutti. L’ex ‘compagno’ di Gemma Galgani e cavaliere del parterre maschile di Uomini e donne ha fatto delle rivelazioni inaspettate. Ecco il suo drammatico racconto.

Il dramma di Giorgio Manetti

Giorgio Manetti è un imprenditore fiorentino ed ex cavaliere del trono maschile di Uomini e donne. Per 8 mesi ha avuto una relazione con la star indiscussa del programma, Gemma Galgani.

Dopo essersi reso conto di non provare alcun sentimento per la signora torinese, Giorgio ha deciso di lasciare Gemma e la trasmissione. Fuori dal programma ha incontrato la storica fidanzata, Caterina, e con lei è andato immediatamente a convivere.

Qualche mese fa il gabbiano, come era stato soprannominato in trasmissione, ha annunciato la fine della sua relazione anche con l’imprenditrice Caterina. Oggi si dichiara single e alla ricerca dell’amore.

Non tutti sanno però che poco tempo fa, Giorgio Manetti ha vissuto un periodo molto turbolento. Ecco il dramma che gli è capitato.

Il dolore del cavaliere

Giorgio Manetti è un volto e un nome noto al pubblico italiano. L’imprenditore fiorentino ha partecipato infatti a Uomini e donne per diverso tempo ed è stato impegnato con Gemma Galgani.

Dopo aver deciso di lasciare la dama e la trasmissione, Giorgio si è fidanzato con la sua storica compagna Caterina e i due sono andati a convivere immediatamente. Nel periodo del lockdown, l‘ex cavaliere ha vissuto dei momenti non proprio facili a causa del covid.

In un’intervista rilasciata proprio al Magazine della trasmissione, l’imprenditore ha raccontato che il covid è entrato in modo prepotente nelle sua vita e ha portato via delle persone a lui molto care.

A causa di questo virus ha perso infatti tre carissimi amici che purtroppo non sono riusciti a sopravvivere a questa terribile pandemia. Il 65enne ha raccontato anche che la sua ormai ex compagna è stata colpita dal covid in forma leggera ma che ha avuto problemi di salute causati proprio da questa malattia, per diversi mesi.

Giorgio ha detto che la scomparsa dei suoi tre cari amici l’ha molto segnato e per un lungo periodo di tempo è caduto in una spirale di tristezza e depressione. Ora che la soluzione c’è e che i vaccini possono aiutare, l’ex cavaliere si sente più tranquillo.

Come abbiamo anticipato poc’anzi, Giorgio Manetti ha interrotto la sua relazione con Caterina e oggi si dichiara felicemente single. Sempre nell’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e donne si è detto però interessato alla dama Isabella.

Forse presto lo vedremo nuovamente in trasmissione? Chi vivrà vedrà!