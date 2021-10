Quello tra Eros Ramazotti e la modella Marica Pellegrinelli è stato un amore forte, fatto da alti e bassi. Ma perché si sono lasciati? scopriamo il reale motivo della rottura.

Quello tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini fu un vero colpo di fulmine. La coppia sembrava molto affiatata e unita, infatti, la loro separazione improvvisa fu un brutto colpo per entrambi.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: la rottura

Un amore davvero intenso quello tra Eros e Marica. Addirittura il cantautore romano disse di essere innamorato di lei dal primo momento in cui l’ha vista. Non tutti sanno che i due si sono conosciuti proprio per caso.

Durante la premiazione di un evento musicale estivo, non si presentò la madrina che avrebbe dovuto consegnare il premio ad Eros Ramazzotti e serviva qualcuna che la sostituisse. Sfogliando un book fotografico, lui rimase colpito da Marica Pellegrinelli.

Successivamente si sono conosciuti di persona ed è scattato l’amore, nonostante la notevole differenza d’età (55 anni lui, 31 lei). Poi con il matrimonio e la nascita delle bimbe, la coppia ha costruito una famiglia bellissima.

I problemi, però, sono iniziati quando le loro vite hanno iniziato a prendere direzioni diverse. La notizia della crisi già era apparsa sul settimanale “Spy”, ma dopo diverso tempo è arrivato un comunicato ufficiale che ha annunciato la rottura dei due. Ma perché si sono lasciati? a svelare il motivo ci ha pensato proprio Marica: scopriamo cosa ha raccontato.

Perché si sono lasciati?

Marica Pellegrinelli, durante una lunga intervista al settimanale F. ha raccontato il perché della sua separazione con Eros Ramazzotti:

“Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”.

Purtroppo, la fine di questo amore ha portato tantissima sofferenza, infatti lei l’ha descritta come “l’esperienza più dolorosa che io abbia mai affrontato”. Dopo la rottura con il noto cantante, Marica ha ripreso in mano gli studi e si è iscritta all’accademia di Michael Rodgers, visto che il suo sogno è sempre stato quello di fare l’attrice.

Nonostante le difficoltà che ci sono state, tra i due c’è un rapporto di stima e di grande affetto. Marica ha anche un bellissimo rapporto con Aurora Ramazzotti, su di lei, infatti, ha dichiarato: ”È come una figlia per me. È famiglia. Certi rapporti sono per sempre”.