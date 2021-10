Spid, da oggi lo potrai ottenere anche dal supermercato: il servizio è completamente gratuito

Nei supermercati Unicoop Tirreno dal prossimo venerdì potremo attivare in maniera totalmente gratuita lo Spid.

Grande novità nei supermercati Unicoop Tirreno dove da venerdì potremo attivare a costo zero lo Spid. Da quest’oggi, dunque, i dipendenti, i soci e ovviamente i clienti potranno chiamare il numero verde 800.401.622 e prenotare un appuntamento nei punti vendita abilitati. Le postazioni, dunque, saranno attive tutta la settimana, ad esclusione della domenica, nel supermercato Coop presente a Grosseto in località Commendone da questo venerdì 22 ottobre 2021.

Lo Spid è la nostra personale identità digitale

Per chi ancora non lo sapesse lo Spid è l’identità digitale personale che ci permetterà di accedere in maniera telematica a tutti i servizi online forniti dalla Pubblica Amministrazione e dai privati che hanno aderito all’iniziativa. Non solo, la Coop di Grosseto metterà a disposizione parte del suo staff per aiutare tutti coloro che non sono riusciti, o non hanno avuto modo, di attivare la propria identità digitale.

L’iniziativa, quindi, è figlia di un accordo stretto fra la catena di supermercati e Namirial, il fornitore che si è occupato dell’apertura dello Spid e che tutt’ora conserva le identità di coloro che si sono registrati. La Coop, inoltre, è la prima grande azienda, ad oggi, ad aprirsi allo Spid e alla sua distribuzione qui in Italia. Nello specifico all’interno del supermercato potremo effettuare entrambi i tipi di registrazione.

La Coop è finora l’unica azienda che offre un supporto per iscriversi al servizio

Quello veloce impiegherà solamente 5 minuti ad essere completata mentre per la registrazione completa potremo metterci una mezz’ora. A commentare la notizia, inoltre, ci ha pensato lo stesso vicepresidente della Unicoop Tirreno, Massimo Favilli. Quest’ultimo ha detto come la Coop ha sempre dato a tutti le stesse opportunità e per questo motivo hanno messo nei punti vendita degli addetti in grado di aiutare chiunque abbia avuto difficoltà con la registrazione.

Soprattutto gli anziani, infatti, i quali sono i meno avvezzi alla tecnologia, potrebbero far fatica a completare la procedura in maniera autonoma. Lo Spid, infatti, sta diventando sempre più importante per affrontare la necessità di tutti i giorni e non averlo per alcuni potrebbe rappresentare un problema. Ricordiamo, infine, che per creare il nostro account in autonomia basterà andare sul sito web dedicato allo Spid ed inserire le proprie credenziali. Una volta fatto ci verrà dato un username ed una password con cui effettuare l’accesso.