Sabrina Salerno mostra sui social il figlio: è pioggia di commenti

Sabrina Salerno è uno dei volti più noti del panorama dello spettacolo italiano. Lei è bellissima, ma avete visto suo figlio? sono due gocce d’acqua!

Proprio poco fa la cantante ha pubblicato degli scatti sensazionali insieme a suo figlio Luca Maria Monti: lui è l’orgoglio della mamma.

Sabrina Salerno, vita privata

Classe 1968, nata a Genova il 15 marzo. La bellissima Sabrina Salerno attualmente è tra i 13 concorrenti di Ballando con le stelle e fa coppia con il maestro Samuel Peron. Lei vive in Veneto insieme ai suoi due uomini più importanti della sua vita: suo figlio e suo marito. Anche se spesso si trasferiscono a Milano, Roma o in Francia per motivi lavorativi.

Dal 1994 è legata ad Enrico Monti, imprenditore che gestisce l’azienda di famiglia che realizza camicie e abiti su misura per gli uomini. La sua professionalità gli ha consentito di diventare leader del settore tanto che nel 2014 l’uomo è stato premiato e inserito fra i migliori imprenditori di aziende artigiane in Italia.

Quella tra i due, è una storia d’amore molto importante, si sono conosciuti per caso in uno studio di registrazione e da quel momento non si sono mai più lasciati, infatti, si sono sposati nel 2006 e nel 2004 è nato il loro figlio Luca Maria, la gioia più grande della loro vita.

La sexy icona degli anni ’80 è davvero molto attaccata alla sua famiglia, infatti, è una moglie e madre perfetta. In questo periodo è impegnata con lo show di Milly Carlucci e non può stare vicino ai suoi affetti, ma suo marito e suo figlio stanno facendo il tifo per lei.

Chi è Luca Maria Monti, il figlio della showgirl

Luca Maria Monti è l’unico figlio di Sabrina Salerno, ex icona sexy della musica dance italiana. Come abbiamo rivelato in precedenza, è nato dal felice matrimonio della mamma con l’imprenditore veneto Enrico Monti. Dalle foto che la showgirl pubblica sul suo profilo social, possiamo notare l’incredibile somiglianza con Sabrina e la bellezza clamorosa del ragazzo.

Di lui non abbiamo tante informazioni, ma sappiamo che ha 17 anni ed è nato nell’aprile 2004. Luca ha un carattere forte ed è l’unico che riesce a tenere testa alla Salerno, proprio per questo è il suo orgoglio.

Poco fa, su Instagram, Sabrina in occasione dell’onomastico di suo figlio, ha deciso di pubblicare due scatti che li ritrae bellissimi e affiatati. Luca è cresciuto e sta già facendo strage di cuori, infatti, ha ricevuto tantissimi complimenti per la sua bellezza.