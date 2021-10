Jasmine Carrisi a ruota libera su Romina Power | I rapporti che non ti aspetti

Jasmine Carrisi a ruota libera su Romina Power. Ecco in che rapporti sono le due donne. Tutti i dettagli.

In che rapporti sono Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso, e Romina Power, l’ex moglie del cantante di Cellino San Marco? Ecco svelata tutta la verità.

In che rapporti sono Jasmine Carrisi e Romina Power

Jasmine Carrisi è la figlia di Albano e Loredana Lecciso, la showgirl con cui da tanti anni il cantante condivide la sua vita privata. Dopo la separazione dalla famosa artista americana, Romina Power dalla quale ha avuto quattro figli, Albano ha ritrovato la serenità accanto alla showgirl pugliese e dalla loro unione sono nati appunto, Jasmine e Albano Junior detto affettuosamente Bido.

Recentemente la giovane Jasmine che ha debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando con il papà Albano in veste di giudice alla trasmissione musicale The voice Senior lo scorso anno, ha parlato di Romina Power.

Ecco che cosa ha detto sul suo conto e come sono i rapporti tra le due donne.

La verità su Jasmine e Romina

Se Loredana e Romina non sono mai andate d’accordo, diverso invece è il rapporto tra la primogenita della Lecciso e l’ex moglie dell’artista pugliese. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Jasmine Carrisi si è sbottonata sulla sua vita professionale ma anche privata arrivando a parlare del suo rapporto con Romina Power.

La piccola di casa Carrisi ha affermato che tra lei e l’ex moglie del padre le cose vanno a gonfie vele. Le due si vogliono molto bene.

Jasmine ha fatto anche una piccola confessione dichiarando che durante il primo lockdown, tutta la famiglia Power – Carrisi si è riunita a Cellino San Marco e le due donne si sono conosciute meglio.

La figlia ventenne di Albano ha molto in comune con Romina Power. La giovane adora l’America, in particolare Los Angeles, e spesso Romina le racconta curiosità e aneddoti della sua vita trascorsa oltreoceano, in quel continente in cui Jasmine vorrebbe presto trasferirsi.

La ragazza ha confessato che ha un ottimo rapporto anche con le sue sorellastre e in particolare con Cristel che è quella più simile a lei. Insomma, nessun astio o antipatia, Jasmine e Romina vanno d’amore e d’accordo.