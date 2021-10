In molti si saranno chiesti perché George Clooney ha lasciato Elisabetta Canalis. Sono state una delle coppie più chiacchierate di tutti i tempi, il loro amore ha ha fatto sognare milioni di persone: scopriamo perché tra loro è finita.

Oggi sono andati entrambi avanti con la loro vita, ma ancora tantissimi fan della coppia vogliono vederci chiaro sul loro rapporto.

George Clooney ed Elisabetta Canalis: la storia d’amore

George Clooney ed Elisabetta Canalis si sono conosciuti nell’estate 2009 in una cena a Roma grazie a degli amici in comune, da lì è accaduto un vero e proprio colpo di fulmine e non si sono più lasciati. Nei giorni a seguire vengono sorpresi continuamente insieme dai paparazzi, sul lago di Como, dove George vive.

Ma dopo pochi mesi cominciarono già a circolare voci che puntarono a minare la solidità della coppia. Dalla presunta omosessualità dell’attore, fino al chiacchierato fastidio di Elisabetta per l’ossessione di George per il poker.

Malgrado le difficoltà, il loro rapporto prosegue. Elisabetta e George vengono fotografati mentre festeggiano il loro primo anno insieme. Sembrava andare tutto a gonfie vele, addirittura si parlava anche di matrimonio all’inizio del 2010, ma alla fine si sono lasciati improvvisamente dopo due anni di relazione.

C’è stato il primo campanellino d’allarme quando al Festival di Sanremo 2011 l’ex velina ricopre il ruolo di valletta ma George Clooney non si presenta. Gli ultimi segnali di una probabile separazione, che poi è effettivamente arrivata, vengono dalle diverse occasioni in cui i due divi vengono fotografati soli.

Il gossip impazzisce e le voci sono sempre più insistenti, proprio per questo, l’entourage della Canalis è costretto ad annunciare al pubblico che si è conclusa ufficialmente la storia tra l’attore di Hollywood e l’ex velina. Ma scopriamo il reale motivo di questa rottura.

La rottura

La storia tra il divo hollywoodiano e l’ex velina è stata una delle più chiacchierate di sempre. Tra scatti più o meno rubati e una valanga di invidia, il motivo non è noto a tutti. Infatti, alcuni sostengono che si sia trattato di una storia dettata da motivi di di marketing e altri dicono che i loro caratteri erano semplicemente incompatibili.

Comunque George ed Elisabetta sono in ottimi rapporti, addirittura lui durante un’intervista avrebbe dichiarato: “Elisabetta Canalis non la conoscete, non sapete cosa mi faceva. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita“. Una dichiarazione bellissima che dimostra la stima e l’affetto che c’è ancora tra i due.

Oggi entrambi hanno voltato pagina, infatti, lui è sposato con Amal e lei è accanto al bellissimo chirurgo Brian.