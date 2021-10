Flavio Briatore e la figlia mai riconosciuta | Finalmente la verità

By

Flavio Briatore e la figlia mai riconosciuta. Svelata finalmente tutta la verità. Il retroscena inaspettato. Tutti i dettagli.

Flavio Briatore ha avuto una relazione con una famosissima modella internazionale, molto conosciuta in America e amatissima in Italia. Dalla loro unione è nata una figlia che Flavio però non ha mai riconosciuto. Finalmente svelato il triste retroscena.

La figlia misteriosa di Flavio Briatore

Flavio Briatore è un famoso imprenditore e dirigente sportivo italiano. È diventato noto principalmente per essere stato il team manager in Formula 1 prima con la scuderia Benetton poi divenuta Renault e poi il capo del gruppo internazionale di lusso Billionaire Life.

È stato legato sentimentalmente a donne molto belle del mondo dello spettacolo non soltanto italiane ma anche internazionali. Dal 1983 al 1987 è stato sposato con la modella e imprenditrice Marcy Schlobohm, poi ha avuto una relazione con Naomi Campbell.

Nel 2008 invece si è sposato con la showgirl italiana Elisabetta Gregoraci che le ha dato un figlio, Nathan Falco, nato nel 2010. La coppia ha vissuto per tempo a Montecarlo, poi i due si sono separati consensualmente nel 2017.

Dopo il matrimonio con la Gregoraci, Flavio Briatore è stato sentimentalmente legato all’influencer Taylor Mega ma la loro relazione è durata pochissimo.

Non tutti sanno però che Flavio Briatore è stato legato ad una famosa top model molto conosciuta negli Stati Uniti d’America e dalla quale ha avuto una figlia che lui però non ha mai riconosciuto.

Ecco di chi si tratta e tutta la verità che si nasconde dietro la sua paternità.

Chi è la figlia non riconosciuta del manager

Prima di incontrare Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore è stato in coppia con una donna molto famosa negli Stati Uniti d’America. Si tratta della top model tedesca Heidi Klum.

La coppia ha avuto una figlia, Leni Klum nata nel 2004. La relazione tra Heidi e Flavio è terminata però prima della nascita della bimba. L’imprenditore si è sempre opposto al test del DNA. La bambina è stata successivamente adottata dal compagno di Heidi, il cantante Seal.

Flavio e Heidi sono stati legati dal 2002 al 2004. Quando la bambina è venuta al mondo, Flavio non era più in coppia con la modella, inoltre, le loro strade si erano completamente divise: lui viveva a Londra mentre lei a Los Angeles e gestire la situazione familiare a distanza risultava molto complicato per il manager.

La bambina così, è stata legalmente adottata dal nuovo compagno di Heidi, il cantante Seal che l’ha cresciuta come se fosse sua figlia naturale.

A distanza di anni Flavio ha riconosciuto la figlia nata dall’unione con la top model affermando però che lui e Heidi hanno ritenuto più opportuno che il nuovo compagno di lei la adottasse per garantire alla bambina una famiglia serena.

Flavio Briatore ha dichiarato che è in ottimi rapporti con Leni e che la vede di frequente.