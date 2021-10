Dopo la fine della storia con Giulia De Lellis, Andrea Iannone è stato ancora per diverso tempo al centro del gossip a causa di alcuni flirt, in particolare con la figlia di un noto cantante: scopriamo di chi si tratta.

Andrea IannoneIl suo fascino sembra conquistare proprio tutte, il noto campione di Moto Gp e attuale concorrente di Ballando con le Stelle, non ha mai smesso di cercare l’amore. Ma sapete con chi ha avuto una frequentazione? scopriamolo.

Andrea Iannone, vita privata

Andrea Iannone, è stato legato principalmente al mondo del motociclismo ma anche alla cronaca rosa. Tutto è iniziato nel 2016 per la relazione con Belén Rodríguez, durata un paio d’anni.

Una delle storie più chiacchierate di sempre, un amore che sembrava forte ma alla fine non è andato come entrambi speravano. Si parlava anche di una presunta gravidanza, ma i diretti interessati smentirono subito.

Dopo la fine della relazione con la showgirl argentina, il pilota ha avuto una storia di un anno con la celebre influencer Giulia De Lellis. Sembravano molto affiatati ed innamorati, quasi inseparabili, ma anche questo amore è giunto al capolinea.

Dalla relazione con la Rodriguez i paparazzi non l’hanno mai lasciato in pace, infatti, gli sono stati attribuiti tanti diversi flirt, tra cui: Soleil Sorge che però ha smentito, Cristina Buccino e Natasha Tozzi, figlia dello storico cantante italiano Umberto Tozzi.

Il presunto flirt con la Tozzi lasciò tutti a bocca aperta: scopriamo come si sono conosciuti e chi è la bellissima ragazza.

Chi è Natasha Tozzi

Andrea Iannone, verso febbraio 2021, è stato paparazzato con Natasha Tozzi, la figlia del noto cantautore italiano. I due non hanno mai confermato questa frequentazione, per questo, il loro rapporto è ancora avvolto nel mistero.

Entrambi sono stati beccati durante una giornata insieme nel centro di Milano. Quel giorno hanno pranzato, e secondo il settimanale di Alfonso Signorini erano davvero affiatati: conosciamo meglio la bellissima figlia di Umberto Tozzi.

La ragazza ha 31 anni e lavora come modella e influencer. Di lei sappiamo davvero poco, dato che il suo profilo Instagram è privato e raramente si è mostrata al pubblico. Molti la ricorderanno per la breve liaison con Stefano Ricucci, ex di Anna Falchi. Successivamente è stata fidanzata con Alberto Franceschi, anche lui imprenditore, ex di Alice Campello, attuale compagna di Alvaro Morata.

Attualmente non sappiamo se sia fidanzata, dato che di lei si sono perse completamente le tracce dopo l’avvistamento con il famoso motociclista. Ma possiamo dirvi che, secondo le notizie più recenti, Andrea Iannone è felicemente single e ha appena intrapreso una nuova avventura, infatti, è un concorrente di Ballando con le Stelle, per lui sarà davvero una bella sfida.