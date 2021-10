Vite al Limite, quanti protagonisti sono morti | Brutto colpo per il Dottor Nowzaradan

Vite al Limite: ecco quanti partecipanti al programma del Dottor Nowzaradan hanno perso la vita. Tutti i dettagli.

Vite al Limite è un noto programma mandato in onda su Real Time e seguito da tantissimi telespettatori italiani. Non tutti sanno però che diversi personaggi della trasmissione hanno perso la vita dopo le riprese. Ecco per quanti di loro la storia non si è conclusa a lieto fine.

Vite al Limite, quanti protagonisti hanno perso la vita

Vite al Limite è un famoso programma americano mandato in onda anche in Italia su Real Time. La trasmissione che si inserisce nella categoria di docu-reality, mostra il Dottor Nowzaradan, un chirurgo esperto in chirurgia bariatrica che cerca di salvare giovani e meno giovani affetti da gravi problemi legati all’obesità, a perdere peso e a riprendere in mano la loro vita.

Il programma ha avuto tantissimo successo e il Dottor Nowzaradan è stato osannato in tutto il mondo. Dietro però la messa in onda di questa trasmissione si nasconde un retroscena drammatico: tanti partecipanti a questo docu-reality dopo la fine delle riprese hanno perso la vita. Ecco quante vittime ha contato la trasmissione.

Tutte le vittime della trasmissione

Sono tanti anni che Vite al Limite va in onda e da tanto tempo il Dott Nowzaradan cerca di salvare le vite di tutti coloro che sono caduti nel baratro dei disturbi alimentari, in particolare dell’obesità.

Lo scopo del chirurgo è di consentire a queste persone di perdere peso e di riprendere in mano la loro vita. Molti dei partecipanti alla trasmissione, purtroppo dopo le riprese dello show hanno perso la vita.

Anche se in televisione è stato mostrato il loro percorso con un cambio radicale di abitudini, a telecamere spente, molti protagonisti dello show sono ritornati alla loro pessima routine alimentare, finendo per morire tragicamente.

Tra le vittime ricordiamo per esempio Kelly Mason che è stata protagonista della settima stagione, nel 2019. La donna ha perso la vita nello stesso anno a causa di un infarto provocatole dal suo peso.

Quando ha conosciuto il Dottor Nowzaradan, Kelly pesava 330 kg ma grazie al suo aiuto riuscirà a scendere a 170 kg. Il giorno prima però del suo quarantaduesimo compleanno, ha perso la vita. Il suo cuore ha ceduto.

Anche un’altra protagonista molto amata dello show, Lisa Fleming che ha partecipato alla sesta stagione, è morta all’età di 50 anni. Il pubblico l’ha conosciuta quando pesava 317 kg.

Dopo il suo intervento è arrivata a 90 kg. Dopo la trasmissione si è ammalata e non si è più ripresa.

Un’altra morte scioccante è quella di James Bonner che ha partecipato alla sesta stagione. Il ragazzo si è tolto la vita non riuscendo a cambiare le sue abitudini alimentari. Quando lo abbiamo conosciuto nel programma pesava più di 294 kg ma con l’aiuto di Nowzaradan era riuscito a perdere la metà del suo peso iniziale.

James combatteva però contro la depressione e prima di morire ha pubblicato un post sui social media annunciando la sua morte: “è ora che affronti i miei demoni a testa alta”.