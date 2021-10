Torta d’autunno con i cachi: sofficissima in 5 minuti

Insieme a quella alla zucca, la torta tipica dell’autunno e dell’inverno è quella a cachi.

Una torta decisamente poco conosciuta ai più è quella ai cachi. Questo dolce alla frutta, infatti, risulterà delizioso e semplice da fare. Insieme a quella alla zucca, preparata spesso per celebrare Halloween, la torta ai cachi risulta uno dei dolci tipici da preparare in autunno ed inverno. La sua preparazione, inoltre, sarà molto semplice e richiederà pochissimi ingredienti come farina, zucchero, e polpa di cachi.

La torta ai cachi potrà essere arricchita con della glassa

La torta, inoltre, sarà senza burro risultando meno grassa e pesante oltre ad essere così morbida da sciogliersi in bocca. Saremo liberi, inoltre, di scegliere la qualità di cachi che più ci aggrada se quelli più maturi e molli oppure quelli più duri. Procediamo poi frullando il tutto insieme a dell’olio per poi, dopo pochi minuti, unirli ad un composto di uova montate. Mescoliamo, quindi, il tutto per poi versare in un contenitore ed iniziare la cottura in forno.

Una volta raffreddata, dunque, saremo pronti a tagliare le prime fette per gustarcele in compagnia. La torta ai cachi, oltre ad essere buonissima così com’è, potrà essere ulteriormente arricchita dalla glassa al cioccolato. In alternativa, per restare in tema frutta, potremo anche ricoprire la torta con uno strato di glassa sempre ai cachi. La preparazione, dunque, sarà semplicissima e durerà solamente 5 minuti.

La torta dovrà cuocere in forno per 45 minuti

Passiamo, dunque, agli ingredienti che ci serveranno per realizzare questo dolce tipico delle stagioni fredde. La polpa di cachi di cui avremo bisogno sarà di circa 360 grammi, la farina invece sarà di poco meno inferiore ai 200. Dovremo aggiungere, quindi, 45 grammi di fecola di patate e 150 di zucchero di canna, o anche il classico in caso non lo abbiate in casa. Serviranno, inoltre, 120 ml di olio di semi di girasole per sostituire il burro. Chiudono la lista degli ingredienti 3 uova, 1 buccia di arancia, della vaniglia, del sale e una bustina di lievito per dolci.

Come detto, prepararla sarà semplicissimo, iniziamo frullando la polpa dei cachi con l’olio per poi aggiungere uova, lo zucchero, il sale, la vaniglia e la buccia d’arancia fino ad avere un composto arancione e spumoso. Una volta ottenuto l’impasto, quindi, basterà aggiungere la farina, la fecola ed il lievito in una teglia già imburrata e infarinata e mettere il tutto in forno a 180 gradi per 45 minuti ed il gioco sarà fatto.