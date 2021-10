Orietta Berti, sapete perché indossa la parrucca? Finalmente il motivo

Orietta Berti, senza dubbio non ha bisogno di presentazioni, è uno dei volti dello spettacolo italiano più importanti. La sua voce e anche il suo look sono rimasti impressi nella mente della gente. Ma sapete perché indossa la parrucca? il motivo vi lascerà a bocca aperta.

Il suo look perfetto fa parte del personaggio e non è mai cambiato nel corso degli anni. Dobbiamo dire però che i capelli non sono i suoi, infatti, indossa sempre una parrucca speciale: scopriamo di più su questa scelta di stile.

Orietta Berti, la donna del momento

Dagli inizi degli anni sessanta Orietta Berti fa sognare il pubblico con la sua incredibile voce. Un talento straordinario che ci ha regalato delle splendide canzoni che sono rimaste nella storia della musica italiana.

Nonostante abbia 78 anni, la sua energia incredibile le permette di stare sempre al passo con i tempi e di continuare a lavorare per il pubblico. Nel corso della sua carriera ci sono stati tantissimi cambiamenti, ma è sempre riuscita a stupirci con la sua abilità di adattarsi in ogni tipo di situazione.

Lo ha dimostrato proprio questa estate con il suo ultimo brano, Mille, cantato insieme a due artisti del momento: Fedez e Achille Lauro. E’ diventato uno dei tormentoni dell’estate 2021, infatti, il trio ha ottenuto un successo incredibile.

Ovviamente è anche merito della storica cantante che è sempre professionale, ma soprattutto ama follemente il suo lavoro e questo la porta ad ottenere dei grandi risultati. Lei è sicuramente uno dei personaggi più amati della televisione italiana, ma non tutti sanno il suo segreto di bellezza. La cantante, infatti, indossa sempre una parrucca, ora vi sveleremo il motivo.

Perché L’ Usignolo di Cavriago porta la parrucca?

È dall’inizio degli anni Sessanta che la grande Orietta Berti è sulle scene musicali italiane e in tutti questi anni pochissime persone si sono accorti della sua stravagante scelta di stile. Noi la vediamo come una signora sprintosa e piena di energie, sempre con un look impeccabile. Per non parlare della sua storica acconciatura con la quale va in scena, senza mai un capello fuori posto.

Come abbiamo accennato prima, Orietta indossa sempre una parrucca, il motivo? serve per rimanere in ordine e preservare il delicato cuoio capelluto da trattamenti troppo aggressivi. Un metodo pratico che risolve due problemi in un solo colpo.

Ve lo aspettavate? sicuramente non ve lo sareste mai immaginato, ma la cantante è sempre al passo con i tempi e questa sua scelta la troviamo veramente fantastica.