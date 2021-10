Noemi, vi ricordate com’era prima? Il clamoroso cambiamento

Ricordate Noemi com’era prima? La trasformazione vi lascerà a bocca aperta.

Noemi è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. Oggi è irriconoscibile. Avete visto la sua trasformazione? Vi lascerà esterrefatti.

La trasformazione di Noemi che lascia senza parole

Noemi è senza dubbio tra le voci più belle del panorama musicale italiano. Il pubblico ha conosciuto la cantante dalla chioma rossa durante la sua partecipazione a X Factor nell’ autunno del 2008.

Era nella squadra capitanata da Morgan e mostrerà la sua bravura nel corso della trasmissione musicale portando diverse cover di Tina Turner, Gianna Nannini, Patty Pravo e Ivano Fossati.

Anche se non fu lei ad alzare la coppia dei campioni, Noemi oggi è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. Recentemente, la cantautrice si è mostrata completamente diversa.

Noemi ha subito una trasformazione fisica che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il clamoroso cambiamento della cantante

Quando abbiamo conosciuto Noemi a X Factor, era una giovane donna dalla chioma lunga e rossa e dal viso paffutello. Anche dopo la fine del talent musicale e nelle sue successive partecipazioni a Sanremo, Noemi si è mostrata sempre nelle sue forme morbide che però ad un certo punto hanno cominciato a farla sentire a disagio con se stessa.

Noemi supportata dal marito, ha deciso dunque di prendere in mano la sua vita e di cambiare, non per gli altri, non per il mondo della musica e dello spettacolo ma solo ed esclusivamente per sé stessa.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantante ha parlato della sua metamorfosi raccontando come aver cambiato stile di vita e aver perso peso l’abbia aiutata a guardarsi finalmente di nuovo allo specchio che era diventato per lei un nemico.

La cantante ha perso ben 15 kg ricorrendo alla famosa Dieta Meta e al protocollo Tabata che impongono uno stile di vita e alimentare controllato e salutare e tanta attività fisica.

Noemi ha affermato che non è stato facile affrontare questa sfida ma che con il supporto della sua famiglia e soprattutto del marito è riuscita a perdere peso e oggi finalmente si vede bellissima.

L’artista ha voluto fare però una precisazione importante. La cantante ha affermato che non si riconosceva più in quel corpo troppo formoso e ha deciso di fare qualcosa per sé stessa: non ha perso peso per apparire più bella gli occhi del pubblico né per accontentare gli stereotipi del mondo dello spettacolo e della musica.

La sua trasformazione è stata una scelta ponderata ma soprattutto desiderata. Oggi Noemi è in perfetta forma fisica e più bella che mai.