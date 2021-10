Grande Fratello VIP, gieffino prende un clamoroso palo: le parole

Gianmaria Antinolfi nell’ultima settimana del Grande Fratello VIP, si è dichiarato più a volte a Sophie Codegoni, quest’ultima però non sembra ricambiare.

Un colpo di fulmine sembra aver colpito in pieno Gianmaria Antinolfi il quale nell’ultima settimana ha dichiarato il suo amore verso Sophie Codegoni. Un attrazione a dir poco improvvisa se si pensa che fino a qualche settimana fa decantava amore per Greta, conosciuta nel grande loft del Grande Fratello VIP. A scacciare ogni dubbio sulla sua nuova “cotta”, infatti, ci ha pensato lo stesso Antinolfi il quale lo ha dichiarato allo stesso Alfonso Signorini.

Grande Fratello VIP, Gianmaria Antinolfi non sarebbe il ragazzo ideale per Sophie

Ad aver conquistato l’uomo, infatti, sarebbe stato la bellezza che dentro e fuori contraddistingue la vip romagnola. In un primo momento, inoltre, la coppia sembrava ormai consolidata con quest’ultima che apprezzava gli atteggiamenti dell’imprenditore. Dopo la puntata però Sophie ha subito voluto mettere un punto a questa faccenda dichiarando come tra i due non possa esserci futuro.

Nello specifico la ragazza si sarebbe confessata a Raffaella Fico e a Raffaela Cipriani, raccontando come seppur abbia apprezzato certe parole, Gianmaria non è assolutamente il suo tipo, né esteticamente né caratterialmente. Non solo, quest’ultima ha aggiunto come sia dispiaciuta per aver illuso l’uomo ma per lei era una cosa nata sul momento e nulla più.

“Sarà monotonia, voglia di affetto o perché è un bel ragazzo, anche se non è il mio tipo, però è nata”. Con queste parole, dunque, Sophie ha provato a giustificarsi. Almeno da parte sua, quindi, si trattava solamente di attrazione fisica e nulla più, e con questi presupposti di certo non poteva nascere una storia d’amore. Dopo averlo confessato alle sue compagne, dunque, la gieffina dovrà necessariamente confrontarsi anche con il latin lover campano e fargli sapere la verità.

Non solo con Gianmaria Antinolfi però, i disguidi per Sophie sono arrivati anche con Clarisse Selassié. Al centro del dibattito in questo caso c’è stato l’esito del televoto. La principessa si sarebbe difesa spiegando come le persone che non parlano durano molto nel programma ma che lei non è così e per questo molto spesso finisce in nomination.

Nel corso della prossima puntata la ragazza dovrà affrontare il latin lover campano

La stessa Selassié, infine, ha cercato di far riavvicinare Sophie Codegoni e Soleil Sorge, promettendo come le tre, una volta lasciata la casa del Grande Fratello Vip, si sarebbero ritrovate per una cena tutti insieme. Nonostante il suo tentativo però sarà difficile ricostruire la fiducia fra le due dopo che Sophie si è detta delusa dall’atteggiamento della influencer.