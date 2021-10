Gigi D’Alessio, il gesto inaspettato nei confronti di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati legati a lungo, hanno avuto anche un figlio, ma nonostante abbiano provato in diversi modi a salvare la loro storia i due hanno preso strade differenti e a quanto pare oggi non sono in ottimi rapporti: scopriamo di più.

In modo apparentemente civile e per il bene del figlio stanno provando a trovare un punto d’incontro ma le recenti rivelazioni di Anna Tatangelo fanno pensare a tutt’altro.

Gigi D’Alessio dopo la rottura con Anna Tatangelo

Dopo la fine della storia d’amore con Anna Tatangelo, il cantante ha dimostrato tutto il suo amore per Denise Esposito, che è rimasto segreto per un breve periodo.

Pochi mesi fa facevano di tutto per tenere lontani gli occhi indiscreti la loro relazione, ma dopo loro partecipazione al matrimonio di Lele Blade, Gigi e Denise si sono mostrati al pubblico proprio come una coppia.

I due si sarebbero conosciuti attraverso un’amica in comune durante un suo concerto a Capri nel giugno del 2020. Nonostante le restrizioni legate al Covid, la coppia ha continuato a frequentarsi.

Oggi sono molto affiatati e aspettano addirittura un bambino, proprio per questo il cantante sarebbe tornato a vivere a Napoli, in zona Posillipo, lasciando Roma, dove vive l’ex storica fidanzata Anna Tatangelo e il figlio Andrea.

Per la nuova compagna di Gigi D’Alessio sarebbe il suo primo figlio, invece, lui è già padre di altri quattro figli: Claudio, Ilaria e Luca (quest’anno allievo di Amici21), nati dal matrimonio con la ex moglie Carmela, e Andrea, frutto della lunga relazione con Anna Tatangelo.

Tra quest’ultima e il cantante neomelodico non ci sarebbe un ottimo rapporto, soprattutto, dopo un gesto inaspettato da parte di D’Alessio: scopriamo cosa è successo.

Il gesto spiazzante

Anna Tatangelo, durante una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha commentato la nuova paternità dell’ex compagno Gigi D’Alessio, rivelando un retroscena sconcertante:

“Mio figlio Andrea e io abbiamo saputo dai giornali che aspettava un bambino. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli.”

Insomma non è stato Gigi D’Alessio a informare Anna Tatangelo della lieta notizia. Questo significherebbe che tra i due non c’è molta comunicazione e nemmeno un buon rapporto.

Oggi anche la cantante ha voltato pagina e ha ritrovato la serenità tra le braccia di Livio Cori, il suo nuovo compagno.