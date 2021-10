Francesco Oppini e il triste post per l’ex fidanzata: “non esistono addii tra noi”

By

Francesco Oppini ha pubblicato un post straziante. Il figlio di Alba Parietti ha ricordato con dolore l’ex fidanzata commuovendo tutti con le sue parole. Ecco che cosa è accaduto.

Francesco Oppini commuove il web. L’ex gieffino ha ricordato nelle scorse ore con un post su Instagram la sua ex fidanzata. Il dolce mia messaggio ha commosso tutti.

Il triste post di Francesco Oppini

Francesco Oppini è il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip che non ha portato però a conclusione la sua esperienza decidendo di abbandonare il programma prematuramente.

Prima di entrare a capofitto nel mondo dello spettacolo, Oppini junior ha lavorato come venditore in una concessionaria di auto molto conosciuta a Milano. Grazie all’esperienza che ha acquisito nel corso degli anni è riuscito oggi a mettersi in proprio e la sua attività va a gonfie vele.

Oltre che a lavorare nel settore delle auto, in passato Francesco Oppini ha collaborato anche con alcune radio e come commentatore sportivo. Su Instagram ha tantissimi followers con i quali condivide spesso momenti della sua vita professionale ma anche privata.

In più occasioni si è mostrato insieme alla fidanzata Cristina che in diversi post ha definito il suo grande amore.

Nelle scorse ore Francesco Oppini ha commosso il web pubblicando un post molto triste con una dedica speciale. Ecco che cosa è accaduto.

Il commosso ricordo del figlio di Alba Parietti

Il 17 ottobre per Francesco Oppini è un giorno molto difficile da affrontare. Quindici anni fa, in questa data, perse la vita la sua fidanzata Luana.

Luana è morta a 25 anni a causa di un terribile incidente stradale. Nelle scorse ore, il figlio di Alba Parietti ha voluto ricordare con un dolce e commovente messaggio sul suo profilo Instagram questa data per lui così importante e drammatica.

Francesco e Luana si conoscevano da tanti anni, il loro fu un colpo di fulmine. Si frequentavano come fidanzati da pochissimo quando quella terribile notte di 15 anni fa, il loro amore si è spezzato per sempre.

Luana stava rientrando a casa da lavoro e per evitare un ciclista ha sbandato con la macchina perdendo la vita. La morte della giovane ha provocato un dolore immenso a Francesco che in più interviste, una delle ultime rilasciata proprio a Chi, ha dichiarato di aver sofferto per un lungo periodo di depressione.

Ieri, sia lui che la mamma, Alba Parietti che ha conosciuto personalmente Luana, hanno voluto dedicare un pensiero alla ragazza scomparsa. Francesco ha pubblicato una fotografia di Luana con una dedica che ha commosso il web.

Il figlio di Franco Oppini ha scritto che sebbene siano passati 15 anni dalla morte di Luana, la sua assenza è una ferita che ancora non si è rimarginata e continua a fare male.