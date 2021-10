Carlotta Dell’Isola, avete visto com’è diventata dopo Temptation Island? Sembra un’altra

Ricordate Carlotta Dell’Isola, l’ex protagonista di Temptation Island? Ecco come è cambiata dopo il successo.

Carlotta Dell’Isola ha preso parte insieme al fidanzato Nello al programma mariano, Temptation Island. Ecco come è cambiata dopo il successo, la trasformazione è incredibile.

Carlotta Dell’Isola irriconoscibile

Carlotta Dell’Isola è diventata nota al pubblico italiano per la sua partecipazione prima a Temptation Island insieme al suo fidanzato Nello e poi nel 2020 per essere diventata concorrente del Grande Fratello Vip.

Carlotta è nata ad Anzio nel 1993 e proviene da una famiglia molto benestante. Il padre Umberto è amministratore dell’Udi Yacht, una società che si occupa della produzione di imbarcazioni di lusso.

Ha una sorella e una nonna a cui è molto legata. Carlotta ama praticare sport, viaggiare e ballare. Su Instagram è seguita da oltre 300 mila followers e il suo successo lo deve proprio al reality mariano Temptation Island prima e alla partecipazione al Grande Fratello Vip, poi.

Avete visto come è cambiata Carlotta Dell’Isola dopo il successo? La trasformazione lascia a bocca aperta.

La trasformazione dell’ex gieffina

Carlotta Dell’Isola ha partecipato insieme al fidanzato Nello a Temptation Island e poi da sola al Grande Fratello Vip 2020. Prima di essere ‘investita’ dal successo, lavorava in un outlet specializzato in scarpe a Nettuno.

Ora è una influencer seguitissima e molto amata dai suoi followers. Dopo Temptation Island, tutti hanno potuto notare come Carlotta sia completamente cambiata. La sua trasformazione è evidente.

Sia a Temptation Island che al Grande Fratello Vip, Carlotta Dell’Isola è sempre apparsa come una giovane molto attenta al suo look, tuttavia, i telespettatori hanno in più occasioni notato che qualcosa nel suo aspetto non convinceva.

Più volte l’ex gieffina si è mostrata per esempio, con le extension troppo visibili che insieme al colore eccessivamente chiaro della sua chioma rispetto alle radici, davano nel contesto un aspetto alla ragazza non propriamente piacevole.

Da quando Carlotta è diventata famosa, il suo aspetto ha subito un cambiamento radicale. Innanzitutto Carlotta si è affidata alle mani di Federico fashion style, il famoso hair stylist dei vip che le ha donato una chioma lucente e di un colore biondo caldo che le sta divinamente.

Carlotta ha ripreso anche a fare attività fisica che per un po’ aveva messo da parte e oggi sfoggia un corpo tonico e scultoreo. La giovane si mostra poi sui suoi social sempre truccata, molto ben vestita, pettinata perfettamente e costantemente in tiro. Carlotta insomma è più bella che mai.