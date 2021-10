Adriano Celentano e il colpo basso di una famosa attrice: sono stati amanti

Adriano Celentano è uno dei personaggi italiani più amati dello spettacolo, ma che cosa è successo con una famosissima attrice?

Che fra Adriano Celentano ed Ornella Muti ci fosse stato del tenero era insinuato un pò da tutti ma nessuno ha avuto mai il coraggio di ammetterlo. A sdoganare l’argomento, nel 2014, fu lo stesso cantante il quale scelse di rivelare pubblicamente il tradimento effettuato all’inizio degli anni ’80. All’epoca, infatti, il “molleggiato” era già sposato con Claudia Mori mentre l’attrice era compagna di Andrea Facchinetti.

Adriano Celentano e Ornella Muti si conobbero sul set de “Il bisbetico domato”

La stessa Ornella Muti ha confermato poi come Celentano sia stato l’unica infedeltà della sua vita. I due si sono avvicinati sui set de “Il bisbetico domato” e “Innamorato Pazzo“, ed è proprio mentre giravano quest’ultimo film i due sarebbero stati travolti dalla passione. Nonostante non ci fossero ancora i social all’epoca, la notizia di un presunto flirt tra i due fu riportata da diverse testate giornalistiche.

Come detto però, la notizia non ebbe mai conferma fin quando non fu lo stesso Celentano ad ammettere che tra i due ci fu una relazione. Persino Claudia Mori avrebbe commentato la cosa raccontando come quel 1981 fosse un periodo particolarmente turbolento per la loro relazione. La Mori, infatti, provava a far ingelosire il molleggiato indossando le minigonne che lui, puntualmente, tagliava. Insomma per la donna quella di Celentano fu solamente una reazione alle sue provocazioni e per questo è riuscita col tempo a perdonarlo.

Nonostante alcune crisi, il rapporto fra il Molleggiato e sua moglie è sempre stato solido

Per la donna, quindi, quello di Celentano non fu un tradimento d’amore ma una conseguenza del suo stato d’animo. Nell’intervista, infatti, Claudia Mori ha spiegato come il suo compagno si sentisse solo in quel periodo. Nonostante ciò però i due erano comunque molto legati come dimostrano le dichiarazioni di quest’ultima: “Noi continuavamo a essere innamoratissimi l’uno dell’altra. Io amo ancora tantissimo Adriano, che è un uomo profondamente buono, onesto, coerente“.

Anche Celentano è stato dello stesso avviso, aggiungendo come magari 20 o 30 anni fa tra i due c’è stata una crisi ma come tutte le famiglie unite l’hanno affrontata e ne sono usciti insieme. Insomma nonostante un piccolo passo falso i due hanno continuato ad amarsi e sostenersi per tutta la vita, confermandosi una delle coppie più iconiche della televisione italiana per molti anni.