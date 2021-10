Sonia Bruganelli vive come una milionaria | La sua casa è pazzesca

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vivono in uno dei quartieri più belli e costosi di tutta Roma.

Quella composta da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è di certo una delle coppie più famose ed apprezzate qui in Italia. Quest’ultimi sono tornati alla ribalta nelle ultime settimane grazie al ruolo ricoperto dalla donna come opinionista al Grande Fratello Vip. Prima di questa nuova esperienza però, la Bruganelli si è occupata di scouting eseguendo casting per programmi tv, cinema e teatro con la sua agenzia, la SDL.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, una casa favolosa

Prima di conoscere la Bruganelli, Bonolis ha avuto una relazione durata cinque anni con la psicologa americana Diane Zoeller, con la quale ha messo al mondo due bambini, Stefano e Martina. Bonolis, quindi, dopo questa esperienza ebbe una lunga storia con la showgirl Laura Freddi, conosciuta sul set di “Non è la Rai” nell’unica edizione condotta dal presentatore. Sempre in uno show, chiamato “Tira e Molla“, nel 1997, avviene il magico incontro fra Paolo e Sonia Bruganelli.

Tra i due ci fu subito un’alchimia pazzesca, tanto che i due, nel 2002, decisero di sposarsi. Da quest’ultima relazione, dunque, la coppia ebbe 3 figli, Davide, Silvia e Adele. Bonolis e la Bruganelli, inoltre, scelsero di rimanere a vivere a Roma, città di cui erano originari entrambi. Nello specifico la casa della coppia più chiacchierata del momento si trova sul Lungotevere Flaminio. A dispetto di quanto si crede, questa è una delle zone più antiche della Capitale ed è ricca di musei e luoghi culturali.

La dimora della coppia si trova sul Lungotevere Flaminio

Concentriamoci però, maggiormente sulla loro abitazione. Quest’ultima è particolarmente grande e spaziosa con anche un vastissimo giardino esterno, fantastico per passare le giornate soleggiate fuori senza allontanarsi da casa. Neanche l’interni della casa passano inosservati con un fantastico mix fra uno stile antico e moderno. Ad esempio nel soggiorno troviamo un grande divano bianco, in totale contrapposizione con il tavolo in legno massello.

Il pezzo forte della casa però è senza dubbio la stanza da letto, adibita da Bonolis e Bruganelli come fosse una vera e propria spa. Proprio difronte al materasso, infatti, troviamo una vasca ad idromassaggio decorata in marmo di carrara beige, rivestita all’interno con piccole piastrelle quadrate color rame in grado di creare un piccolo mosaico. Insomma più che una casa sembra una vera e propria reggia dove non manca proprio nulla.