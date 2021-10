Raffaella Fico col cuore spezzato | Anche la figlia ne è stata vittima

By

Raffaella Fico, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, non c’è giorno che non pensi al suo grande amore, sua figlia Pia. Purtroppo, la piccola è stata spesso protagonista di alcuni episodi davvero spiacevoli: il drammatico racconto della gieffina.

All’interno della Casa più spiata d’Italia, l’ex compagna di Mario Balotelli ha rivelato alcuni retroscena inquietanti che hanno segnato i primi anni di vita di Pia: scopriamo cosa ha dichiarato.

Raffaella Fico, un dolore straziante

La famosa showgirl, attualmente gieffina della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è divenuta famosa non solo per la sua inconfondibile bellezza, ma anche per la sua storia d’amore con Mario Balotelli sempre sulle riviste di gossip.

I due si sono fidanzati a giugno 2011 e dal loro amore è nata Pia, una bellissima bambina. Purtroppo si sono lasciati solamente un anno dopo ma sono comunque rimasti in buoni rapporti, nonostante la loro travagliata relazione.

Raffaella si è sempre mostrata sorridente, ma non tutti sanno ciò che ha passato. Lei ha vissuto di riflesso per sua figlia Pia e, prima ancora, per l’ex compagno Mario Balotelli, il razzismo.

E’ un argomento che la tocca molto, dato che a causa degli insulti razzisti dei tifosi nei confronti di Mario Balotelli, lei ha sofferto molto. Non solo per il suo ex fidanzato, ma anche perché in tutto questo c’è la sua bambina da proteggere.

Anche il giocatore ha dichiarato che il suo dolore per quello che è accaduto nella partita si è triplicato perché c’era sua figlia che lo stava guardando. La coppia fa di tutto per tutelare la piccola dall’ignoranza della gente, ma non è facile. Proprio pochi giorni fa, Raffaella Fico ne ha parlato dentro la Casa del Grande Fratello Vip: scopriamo cosa ha detto.

La piccola Pia vittima di razzismo

Raffaella Fico è una donna e una madre davvero stupenda. Attualmente è una concorrente del reality di Alfonso Signorini e non manca l’occasione per parlare di sua figlia Pia.

Purtroppo, ha raccontato degli episodi molto spiacevoli che hanno segnato i primi anni di vita della bambina. La showgirl ha rivelato:

“Non le volevano dare la mano. Le dicevano che puzzava (…) Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: ‘Tu sei una ne*ra di merd*, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli’. Pia mi chiese cosa significava ‘negra’. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola?”.

Un racconto che ha lasciato tutti gli altri concorrenti senza parole, ma che ha fatto riflettere su quanto possano ferire le parole.