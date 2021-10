Guillermo Mariotto, chi è il suo grande amore? La verità su di lui

By

Guillermo Mariotto, nonostante sia uno dei volti più conosciuti e amati dal pubblico televisivo ha sempre mantenuto la sua vita privata fuori dai riflettori: scopriamo se è fidanzato e chi potrebbe essere il suo grande amore.

Guillermo Mariotto, è un giudice di “Ballando con le Stelle” dal 2005 e tantissimi telespettatori sono curiosi di sapere se lo stilista sia fidanzato o sposato: è il momento di scoprirlo!

Guillermo Mariotto, è fidanzato?

Guillermo Mariotto è diventato, anno dopo anno, un simbolo del programma condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le Stelle“. Il pubblico lo ama perché oltre ad essere un personaggio simpatico e molto intelligente, sa esprimere il suo giudizio in maniera sempre molto elegante.

Oltre ad essere un giudice dello show di Rai 1, è anche uno stilista di successo dal 1994, infatti, ha preso le redini della maison Gattinoni come direttore creativo.

Alle sue spalle ha una carriera eccezionale, con il suo talento ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Nonostante la fama, Guillermo Mariotto è sempre stato molto riservato e geloso della sua vita privata.

Ma in passato ha rilasciato una lunga intervista dove si è raccontato a cuore aperto rivelando di non essere fidanzato e se anche non ama le etichette, è omosessuale: “Non sono mai stato attratto da trucchi, tacchi a spillo e parrucche: mi sentivo piuttosto strano perché immaginavo che i gay fossero solo quello.”

La confessione a luci rosse

Al momento Guillermo Mariotto non ha ancora incontrato la persona giusta con cui condividere la sua quotidianità e per lui l’amore è un lontano ricordo. In un’intervista a Gay.it ha raccontato:

“Da quando mi relaziono con lo Spirito Santo, non ho più bisogno di nulla (…) Ho capito che il sesso ruba tempo, spazio ed energie. Era diventato una vera e propria droga: finito l’effetto, dovevo procacciarmelo di nuovo”.

Insomma, nonostante in passato abbia avuto molte relazioni lo stilista non ne vuole proprio più sapere. Guillermo Mariotto non ha mai sentito il bisogno né di unirsi civilmente e né di diventare genitore, infatti, ha spiegato: “Ho già fatto da padre ai miei fratelli più piccoli e quell’esperienza mi è bastata”.

Lo stilista ha anche rivelato il suo pensiero sulle unioni civili: “Credo che l’amore non abbia confini: tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, hanno gli stessi diritti”.

Guillermo, come abbiamo accennato in precedenza, sembra che non abbia alcuna intenzione di costruire una famiglia, al momento si sta ancora concentrando sulla sua carriera.