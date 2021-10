Elisa Isoardi manda totalmente in tilt il web: solo ricoperta da schiuma

Elisa Isoardi fa impazzire il web. L’ex conduttrice de La Prova del cuoco si è mostrata senza veli sui social. La foto è diventata virale.

Elisa Isoardi bella più che mai. L’ex naufraga appare sui social mostrandosi in una foto che ha fatto andare in delirio i suoi followers. Ecco lo scatto pubblicato su Instagram che è diventato virale.

Elisa Isoardi si mostra senza veli sui social

Elisa Isoardi è un’amatissima conduttrice italiana, ex naufraga dell‘Isola dei famosi ed ex presentatrice de La Prova del cuoco, il programma che l’ha lanciata al grande successo.

La reginetta di bellezza ha una carriera piuttosto stellare alle spalle. Dopo aver lasciato la RAI è stata accolta con grande entusiasmo dalla famiglia Mediaset che l’ha fortemente voluta nell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, il survivor game che è tanto piaciuto ai telespettatori.

La Isoardi non ha concluso però la sua esperienza in Honduras dato che per un incidente all’occhio è stata costretta a ritornare in Italia e abbandonare quindi prematuramente il reality.

Si era mormorato nel periodo in cui ha partecipato al noto programma condotto da Ilary Blasi, di un debutto in casa Mediaset della Isoardi con tanti programmi cuciti su misura per lei. Nei fatti però non si è concluso nulla e la presentatrice non è stata inclusa nella grande scuderia di Berlusconi.

Elisa Isoardi non si è lasciata però abbattere e non è stata con le mani in mano. Potrebbe essere lei la conduttrice di un nuovo programma di cucina dal titolo La ricetta delle 12. Intanto la bella reginetta ha incantato i suoi followers mostrandosi sui social senza veli. Lo scatto pubblicato su Instagram è diventato virale.

Lo scatto virale della conduttrice

Elisa Isoardi bella più che mai si è mostrata sui social lasciando tutti senza parole. L’ex presentatrice de La Prova del cuoco ha pubblicato nelle scorse ore uno scatto che è diventato virale.

Nella foto in questione si vede la bella reginetta immersa in una vasca bianca, completamente senza veli e ricoperta soltanto da schiuma.

Le sue mani toccano i capelli bagnati e i i suoi seni sono immersi in tante bollicine. Dalla vasca fa capolino la sua gamba chilometrica che non passa sicuramente inosservata.

La sua bellezza è illuminata da una candela. L’immagine è spettacolare. Elisa ha ricevuto tantissimi commenti positivi e la sua foto ha fatto il boom di like.

Lo scatto mette in evidenza il fascino di Elisa che con i suoi lineamenti delicati è meravigliosa. Elisa Isoardi è seguita sui social da oltre 600 mila followers che si sono complimentati con lei per la sua strabiliante bellezza.