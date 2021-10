Chiara Ferragni, beccata così insieme al figlio: i fan non ci credono

Siamo abituati a vedere la bellissima Chiara Ferragni sempre con accessori, tacchi e vestiti strepitosi, ma per accompagnare suo figlio Leo a scuola indossa un look casual e molto semplice: l’imprenditrice digitale come non l’abbiamo mai vista.

La famosa imprenditrice digitale sfoggia sempre dei look da urlo, ma stavolta è stata fotografata con un outfit davvero diverso dal solito: il web è rimasto a bocca aperta.

Chiara Ferragni, la regina dello stile

Chiara Ferragni continua a far parlare di sé nel mondo dei social. La famosa influencer, infatti, riesce a non passare inosservata sia per la sua vita da mamma e donna ma anche per le sue scelte di stile.

Per chi non lo sapesse la Ferragni è davvero ossessionata dagli accessori, in particolare dalle borse. Nella sua preziosa cabina armadio ha una collezione immensa e si pensa addirittura che Kim Kardashian gliela invidi.

L’influencer divide ogni oggetto per brand, colore, grandezza, trasformando il guardaroba in un vero e proprio museo. Tra le bag più preziose ci sono quelle di Hermès, prime tra tutte le Kelly e le Birkin, ma anche una meravigliosa collezione di Chanel.

Ne ha proprio di ogni tipo, in tutto ne possiede oltre 50. Alcune sono letteralmente scomparse dalla circolazione, altre vengono venduti su siti d’asta a prezzi da capogiro. Sono tutti accessori prodotti in super limited edition che anno dopo anno aumentano di valore, quindi, si tratta di un vero e proprio investimento.

Anche se spende una follia per le borse, i suoi vestiti non sono da meno. Lei è la regina dello stile e i suoi 25 milioni di follower, spesso, prendono spunto da lei. Recentemente, però, è stata avvistata con un look davvero troppo semplice: scopriamo di più!

L’imprenditrice digitale come non l’abbiamo mai vista!

Pochissimi giorni fa, la bellissima influencer è stata avvistata dai paparazzi di Chi, mentre accompagnava Leone in una delle scuole più prestigiose di Milano. L’istituto scelto da Chiara Ferragni e Fedez per il loro primogenito, infatti, è la Saint Louis School, una scuola bilingue. Il prezzo è piuttosto alto: l’iscrizione (prima 2800 euro, poi 1800 euro) e la retta annuale è di 11370 euro, divisi in due rate.

La moglie del rapper ha deciso di accompagnare il piccolo con un outfit quasi non adatto ad un istituto così importante, infatti, ha indossato un semplice jeans e una felpa. Ma la cosa che ha fatto rimanere più a bocca aperta sono state le ciabatte e il fatto che non fosse uscita neanche con la borsa, ma solamente con il suo inseparabile telefono.

La rivista di Alfonso Signorini ha scritto: “In fondo Chiara Ferragni, 34 anni, è una di noi. Almeno la mattina, quando accompagna il figlio Leone, a scuola, prima di trasformarsi nell’influencer da 25 milioni di follower.”

Molto spesso i social non rispettano la realtà, ma dobbiamo dire che Chiara Ferragni è davvero bellissima in ogni occasione.