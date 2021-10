Alessia Marcuzzi, perché è finita con Facchinetti | Dopo anni la triste verità

Quella tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti è stata una delle storie d’amore più chiacchierate di sempre: scopriamo insieme il motivo della rottura.

Sono stati insieme tantissimi anni, avevano costruito anche una bellissima famiglia, ma a un certo punto hanno deciso di intraprendere strade diverse: ecco il perché.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti: la rottura

La loro chiacchieratissima storia d’amore è sempre stata al centro del gossip. I due erano molto affiatati, ma ad un certo punto le loro strade si sono divise. All’epoca l’ex conduttrice de Le Iene Show ha fatto di tutto per salvare il rapporto con Francesco, ma purtroppo non ci sono riusciti e si sono lasciati definitivamente.

A rivelare al pubblico la loro separazione ci avevano pensato entrambi attraverso un post su Facebook, dopo un articolo del magazine Chi che anticipava il tutto. Ma a svelare il motivo della rottura, è stato il papà di Francesco, Roby Facchinetti, il leader dei Pooh, attraverso una lunga intervista al magazine DiPiù:

“Non me l’aspettavo, sono addolorato. Mi ha detto che non hanno avuto la forza di superare le incompatibilità dei loro caratteri. Mi ha spiegato che ci hanno provato e che hanno fatto molti tentativi, ma che non ci sono riusciti. Così hanno pensato che fosse meglio lasciarsi. Fondamentalmente si è esaurito l’amore e a quel punto non sono riusciti a superare le loro differenze”.

Come in qualsiasi coppia, anche loro hanno scoperto delle incompatibilità caratteriali che non sono riusciti a superare. Proprio per questo la famosa conduttrice e il produttore discografico si sono lasciati. Nel corso degli anni sono maturati e nonostante le numerose litigate che ci sono state, oggi sono in ottimi rapporti, addirittura spesso si riuniscono con i rispettivi partner.

Una bellissima famiglia allargata

Il papà di Francesco Facchinetti, quando rivelò i motivi della rottura tra suo figlio e Alessia Marcuzzi disse:

“Sono preoccupato e addolorato per mio figlio Francesco, ma soprattutto per mia nipote Mia, ha solo un anno e un mese e si ritrova già con i genitori separati. Francesco e Alessia sono persone di buon senso e sono certo che a Mia non mancheranno affetto e amore”.

Il leader dei Pooh aveva ragione, perché oggi i due sono in ottimi rapporti, infatti, sono riusciti a costruire una nuova e bellissima famiglia allargata.

Alessia attualmente è è sposata dal 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, invece, Francesco è sposato con Wilma Helena Fassoil, con la quale ha avuto due figli: Leone nato nel 2014 e Lavinia Angelica Catherine nata nel 2016.

Le loro reciproche famiglie si incontrano spesso per trascorrere qualche momento piacevole e tutto questo è per il bene della piccola Mia: Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono davvero due genitori fantastici.