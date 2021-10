Uomini e Donne, Joele e Ilaria si sono messi insieme dopo la cacciata? La verità

Joele Milan e Ilaria Melis sono stati smascherati da Maria De Filippi nel corso della puntata di ieri, 15 ottobre 2021, di Uomini e Donne. Ma ora i due stanno insieme? Scopriamolo.

Joele, il tronista di Uomini e Donne, aveva preso accordi con la corteggiatrice Ilaria per sentirsi telefonicamente aggirando le regole del programma.

Il comportamento scorretto di Joele e Ilaria

Nel corso della puntata di venerdì 15 ottobre 2021 Joele Milan ed Ilaria Melis sono stati smascherati dalla redazione di Uomini e Donne. In pratica, nel corso di una registrazione, in cui tronista e corteggiatrice credevano di non essere ascoltati, i due avrebbero voluto aggirare il regolamento della trasmissione e, cioè, sentirsi fuori pur rimanendo sotto i riflettori.

Praticamente Joele aveva chiesto ad Ilaria, durante un classico ballo, di aggiungere su Instagram un suo amico. In questo modo, avrebbero potuto messaggiarsi senza destare sospetti nella redazione ed eventualmente, scambiarsi anche il numero di telefono per potersi contattare ancora più liberamente.

Questo scambio di battute, non è passato inosservato a microfoni e telecamere. Un comportamento inaccettabile quello di Joele ed Ilaria che, durante la registrazione, sono stati ripresi da Maria De Filippi. La conduttrice senza troppi giri di parole, ha dovuto allontanarli definitivamente dallo studio di Cinecittà.

Su tutte le furie anche le altre corteggiatrici di Joele Milan che si sono sentite prese in giro dal comportamento del giovane tronista. La domanda che ora si fa il pubblico è se i due, una volta usciti dalla trasmissione, hanno continuato a frequentarsi.

Il tronista ribatte

Su Instagram il tronista Joele ha anticipato che ribatterà su quanto è accaduto con Ilaria, dando la sua versione dei fatti. La De Filippi per contro, durante la registrazione ha rimarcato che non si tratta assolutamente di un reato ma le regole del programma, sia per i partecipanti che agli occhi del pubblico a casa devono essere rispettate. Del resto, il video e l’audio erano abbastanza inequivocabili.

Intanto, la corteggiatrice di Joele ha dichiarato, come riporta Fanpage, di aver scritto su Instagram all’amico di Joele. Il motivo è semplice: ad Ilaria piacerebbe avere il numero di Joele per poterlo continuare a conoscere anche fuori dal programma.

Ilaria ha dichiarato che, mai come in questo momento, Joele avrebbe bisogno di una persona che gli stia accanto e lei vorrebbe essere proprio quella persona. In tutto ciò, la ragazza deve ancora capire se Joele possa volere la stessa cosa. Al momento dunque, non si sa se i due si sono già sentiti o no.