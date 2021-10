La matita dentro gli occhi è dannosa | Ecco cosa dicono gli esperti

Quando si tratta della routine del trucco, la matita dentro gli occhi dovrebbe essere applicata con molta cura, e ricordare la loro scadenza.

Ci sono alcune cose che le donne probabilmente fanno senza sapere che potrebbero essere pericolose per loro.

Applicare la matita dentro gli occhi

La matita per gli occhi è uno dei primi trucchi che abbiamo adottato fin da ragazze, infatti la si può trovare in ogni beauty case di una donna, anche di quella che si trucca pochissimo.

La versione black è uno strumento insostituibile per ogni tipo di make up, ha la prerogativa non solo di cambiare la forma dei nostri occhi, ma di renderli ancor più seducenti. Chi non desidera avere un paio d‘occhi da cerbiatta?!

Il bello delle matite per gli occhi (ne esistono di vari colori) è la loro versatilità nel make up, in quanto possono essere impiegate in molti modi: all’interno della rima degli occhi al suo esterno, ed essere anche un valido sostituto all’eyeliner.

Ma l’applicazione della matita dentro gli occhi può essere nociva?

Matite occhi: quali rischi per la salute

L’igiene è essenziale per mantenere gli occhi sani. Al pari di altri prodotti, anche le date di scadenza dei prodotti per il trucco dovrebbero essere prese sul serio.

Quando sono scaduti questi prodotti possono diventare dannosi, sia dal punto di vista estetico che medico.

A seconda dei materiali che compongono ciascun prodotto, la data di scadenza può variare. Quindi è bene leggere le etichette e non dimenticare la loro scadenza.

Cere, oli, gomme naturali e siliconiche, sono impiegati nella creazione delle matite per gli occhi per prolungare la durata dell’applicazione del trucco e per resistere al battito delle palpebre, alla sudorazione e alla secrezione di liquido lacrimale dall’occhio.

Studi hanno dimostrato che il trucco indossato per diversi giorni può ospitare batteri. Questo determina l’importanza di rimuovere il trucco ogni sera.

Inoltre viene consigliato a chi utilizza un eyeliner o una matita kohl, di temperarla prima di ogni applicazione in modo da “pulire” la punta e prevenire infezioni.

Congiuntivite

Uno dei rischi a cui si può andare incontro è un infezione, il rischio di contrarre un’infezione come, congiuntivite o irritazione cutanea indesiderata è molto alta se usi un prodotto scaduto.

Inoltre gli ingredienti di cui sono composte le matite occhi possono bloccare le ghiandole e causare protuberanze o persino un orzaiolo sulla pelle intorno agli occhi.

Una pessima abitudine che molte di noi hanno è usare la nostra saliva per pulire eyeliner, bagnare la matita o per stendere l’ombretto. Bene, è ora dobbiamo cambiare quest’abitudine.

Occorre ricordare che la nostra saliva contiene molteplici batteri, che vogliamo evitare entrino in contatto con i nostri preziosi bulbi oculari.

Nel caso di persone allergiche, queste possono andare incontro a dermatiti da contatto e blefarocongiuntiviti, rischio che tende ad aumentare nella stagione estiva.

La causa è il caldo, che concorre a far penetrare nella pelle con maggiore facilità sia i coloranti che i metalli di cui sono composte la matite per gli occhi.